Газпром нефть может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% чистой прибыли - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпром нефть" может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% скорректированной чистой прибыли, отмечается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций".

"Газпром нефть" раскрыла финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста основных финансовых показателей и сохранив низкую долговую нагрузку, - пишут эксперты. - По итогам полугодия "Газпром нефть" заработала 69,3 рубля прибыли на акцию своим акционерам, или около 9,8% текущей полугодовой акционерной доходности. Согласно дивидендной политике, компания закрепляет целевой размер дивидендов в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО".

Таким образом, за шесть месяцев текущего года акционеры могут рассчитывать ориентировочно на 34,6 рубля дивидендов на акцию, или около 4,9% текущей дивидендной доходности, считают эксперты сервиса.

"При этом по итогам 2023 года компания направила на выплату дивидендов чуть более 75% чистой прибыли, относящейся к акционерам, - указывают они. - Поэтому, учитывая низкую долговую нагрузку "Газпром нефти", мы не исключаем, что компания может направить на выплату дивидендов в текущем году более 50% скорректированной чистой прибыли".

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