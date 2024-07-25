Рубль днем растет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам

Москва. 25 июля. Китайский юань понижается на Московской бирже днем в четверг, снижение юаня происходит третий день подряд. Его курс составил 11,74 руб. в 15:00 мск, что на 6,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 60 копеек, до 86,08 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,88 рубля, до 93,37 руб./EUR1.

Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры", - сказал Песков журналистам, комментируя данные Росстата о том, что за первое полугодие 2024 года цены на авиабилеты экономкласса выросли примерно на 30%.

В связи с этим Песков отметил, что "таргетирование инфляции - это один из приоритетов". "Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе, в авиаперевозках", - добавил он.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июля составила 0,11% после также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 22 июля составил 0,99%, с начала года - 4,91%.

Рост цен в РФ с начала года к 22 июля (4,91%) уже превысил верхнюю границу прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, как ранее заявлял ЦБ, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 22 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,18% (с 9,21% на 15 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность увеличения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая подняло свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 26 июля. Подавляющее большинство аналитиков ждут ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, но считают вероятность реализации такого сценария низкой.

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых в ближайшую пятницу, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки Банком России в эту пятницу с 16% до 18%. Рынок в большой степени уже подготовился к такому движению, но интрига сохраняется, - отмечают эксперты. - Важным будет не только само решение, но и сигнал регулятора. Если размер повышения ставки и коммуникация ЦБ будут указывать на пик текущего цикла ужесточения, то это должно принести облегчение рынку и подготовить его к росту во втором полугодии 2024 года. Однако слишком большой/маленький размер повышения ставки или неоднозначная коммуникация регулятора могут оставить рынок в напряжении до сентября. На этот случай рекомендуем инвесторам добавить в портфели флоатеры".

По мнению аналитиков, при выборе шага Банку России надо найти баланс: охладить ожидания и при этом не привести кредитование и экономику к "жесткой посадке" на горизонте года, учитывая текущий рекордно высокий уровень рыночных ставок. "Если решение и коммуникация регулятора будут восприняты как сигнал прохождения пика цикла ужесточения, то инвесторы получат хорошую точку входа в облигации, - прогнозируют они. - При этом запас для последующего снижения ставок с пиков будет позитивен и для рынка акций на горизонте года".

Рубль продолжает укрепляться, с начала недели уже прибавил более 2% и торгуется в районе 11,7 по отношению к китайскому юаню, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев. Рост рубля, по его словам, напрямую связан с налоговым периодом, который продлится до 29 июля, а также с пятничным заседанием ЦБ.

"Регулятор может повысить ставку и еще сильнее ужесточить риторику в отношении монетарной политики. Более того, сохраняются проблемы с платежами у российских импортеров. В частности, появилась информация, что банки из дружественных юрисдикций тоже начали задерживать платежи российских компаний. В этой связи спрос на иностранную валюту дополнительно снижается, что играет в пользу рубля. На текущей неделе ожидаем курс доллара в коридоре 87-88,5 руб., курс юаня - 11,5-12 руб. На конец года, несмотря на высокие процентные ставки, ожидаем некоторое ослабление рубля до 91-93 за доллар и 12,5-12,8 - за юань", - полагает Алексеев.

Снижение цен на нефть усилилось днем в четверг на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,92%, до $80,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,89%, до $76,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 0,8% на данных о резком снижении запасов топлива в США.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение резервов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%. Такое решение регулятора повысило опасения участников рынка по поводу состояния экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.