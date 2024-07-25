Газпром нефть - одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазе - ПСБ

"Газпром нефть" - одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"После ввода в эксплуатацию участка 3А Ачимовских залежей выручка "Газпром нефти" за II квартал выросла на 30%, а чистая прибыль почти на 8%. Рентабельность высокая - 34,9% по EBITDA. "Газпром нефть" - одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазовом секторе. Стоимость акции на горизонте 12 месяцев может составить 823 рубля, а дивидендная доходность по итогам года - 13-15%", - отмечает эксперт банка Евгений Локтюхов.

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