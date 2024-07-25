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25 июля 2024 года 13:50
Акции НОВАТЭКа не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "НОВАТЭК" представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года: добыча не упала, а прибыль подскочила на фоне курсовых разниц и доходов в совместных предприятиях. "НОВАТЭК" продемонстрировал впечатляющий рост прибыли для акционеров, сопровождающийся ростом рентабельности, - отмечают эксперты. - Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост. При этом компания продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта Арктик СПГ 2 достаточным количеством газовозов ледового класса ARC7. Ожидается, что из 15 танкеров ледового класса, которые должны быть построены на "Звезде", компания сможет получить лишь один до конца 2024 года и еще один в начале 2025 года, при этом возможные сроки по строительству оставшихся 13 танкеров пока не известны. Учитывая фактор неопределенности в части развития проектов "НОВАТЭКа", мы полагаем, что акции компании на сегодняшний момент не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.25 июля 2024 года 15:55
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.25 июля 2024 года 15:32
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.25 июля 2024 года 13:23
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.25 июля 2024 года 12:28
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