Акции НОВАТЭКа не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"НОВАТЭК" представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года: добыча не упала, а прибыль подскочила на фоне курсовых разниц и доходов в совместных предприятиях. "НОВАТЭК" продемонстрировал впечатляющий рост прибыли для акционеров, сопровождающийся ростом рентабельности, - отмечают эксперты. - Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост. При этом компания продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта Арктик СПГ 2 достаточным количеством газовозов ледового класса ARC7. Ожидается, что из 15 танкеров ледового класса, которые должны быть построены на "Звезде", компания сможет получить лишь один до конца 2024 года и еще один в начале 2025 года, при этом возможные сроки по строительству оставшихся 13 танкеров пока не известны. Учитывая фактор неопределенности в части развития проектов "НОВАТЭКа", мы полагаем, что акции компании на сегодняшний момент не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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