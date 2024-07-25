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25 июля 2024 года 11:39

Рынок акций РФ утром просел ниже 3035 пунктов по индексу МосБиржи во главе с "Сургутнефтегазом" на внешнем негативе

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ утром в четверг снижается по большинству blue chips на фоне резкого ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и снижения нефти (Brent откатилась к $81,3 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 3035 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3034 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1104,3 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2%.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%, до 53,3 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 2,494 руб. на акцию, сообщила компания.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии выросла на 7,9%, до 328,5 млрд руб., при этом консенсус-прогноз аналитиков составлял 327,5 млрд руб.

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии составила 20 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в пятницу Банк России примет долгожданное решение по ключевой ставке, что, вероятно, снимет большую часть напряжения с российского рынка акций. Вышедшие в среду данные по недельной инфляции показали стабилизацию тренда, что может привести к росту индекса гособлигаций в четверг. Из отдельных историй стоит обратить внимание на проведение заседания набсовета банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) по поводу обратного выкупа акций.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3010-3070 пунктов.

"Допускаем, что российский рынок может немного скорректироваться после вчерашнего роста. Дальнейшее движение будет зависеть от результатов заседания ЦБ РФ в пятницу", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи завершил торги вблизи отметки 3050 пунктов. Внимание инвесторов переключилось на бумаги экспортеров: ощутимым спросом пользовались акции нефтегазового сектора, а также горной добычи и металлургии. В качестве исключения можно отметить просевшие акции "НОВАТЭКа" (-0,8%). Компания представила финансовую отчетность за первое полугодие: результаты оказались выше ожиданий, однако неясность относительно влияния санкций не позволила бумагам компании закрепиться выше отметки 1100 руб., после чего последовал откат. Лучший результат, причем уже во время вечерней сессии, показали акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+13,1%) после новостей о том, что генеральный директор стал мажоритарным владельцем бумаг компании. Возобновились торги акциями "Яндекса" (MOEX: YNDX), но несмотря на значительный потенциал роста, который есть у акций в будущем, бумаги МКПАО могут продолжить снижаться в ближайшие дни, считает Головинов.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ накануне вырос благодаря ожиданиям поступления дивидендов за 2023 год на брокерские счета. Часть из пришедших сумм будет направлена на новые покупки. "Но мы не думаем, что это вызовет какие-то принципиальные изменения характера рынка, поскольку многие предпочтут консервативные низкорисковые инструменты", - считает он.

Для акций "Норникеля" (130,1 рубля) позитивом стали новости о том, что ГМК ведет переговоры о создании совместных предприятий в Китае и Бахрейне. Теоретически в отдаленной перспективе это поможет увеличить сбыт продукции, но до этого утечет еще много воды и необходимых инвестиций, убежден Антонов. Ближайшее сопротивление по бумагам ГМК находится на уровне 133 рубля, а очень мощное - около 146 руб., считает эксперт.

Нефть Brent приблизилась к поддержке $81 за баррель, этот уровень тестируется третий день подряд. Пробой преграды откроет техническую цель снижения в район $76-77 за баррель, а отскок может привести к последующему тестированию сопротивления $84 за баррель, полагает Антонов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, азиатские рынки акций в четверг упали, следуя за распродажами в технологическом секторе США.

Российский рынок продолжает демонстрировать аномалии в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке. Индекс МосБиржи закрепился выше уровня 3000 пунктов и приблизился к верхней границе локального нисходящего канала. "Ожидаем тестирования данной линии сопротивления в ближайшие дни, и в случае успеха - целью дальнейшего движения станет рост в район 3180-3200 пунктов. Однако в случае негативного развития событий может произойти снижение к уровню поддержки 2800 пунктов", - считает эксперт.

В США накануне индексы акций упали на 1,3-3,6%, причем откат S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq (-3,6%) стал максимальным с 2022 года.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla (SPB: TSLA) и Alphabet, не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch. Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал. Акции Tesla упали в цене на 12,3%, бумаги Alphabet - на 5%.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали - на 3-7%.

Бумаги американских технологических компаний начали дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,6-1,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,2%).

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь проседают после роста днем ранее, подогретого данными Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $81,31 за баррель (-0,5% и +0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $77,17 за баррель (-0,5% и +0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,3%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+5,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+5,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+5%), "М.Видео" (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,62 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 998,79 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 731,27 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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