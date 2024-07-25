Рубль при открытии торгов в четверг укрепляется в ожидании заседания ЦБ и налоговых выплат

Москва. 25 июля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,767 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Позитивное влияние на курс рубля продолжают оказывать ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июля составила 0,11% после также 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 22 июля составил 0,99%, с начала года - 4,91%.

Рост цен в РФ с начала года к 22 июля (4,91%) уже превысил верхнюю границу прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, как ранее заявлял ЦБ, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 22 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% на 15 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,18% (с 9,21% на 15 июля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность увеличения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая подняло свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 26 июля. Подавляющее большинство аналитиков ждут ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. Некоторые эксперты допускают меньший шаг увеличения ставки, но считают вероятность реализации такого сценария низкой.

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых в ближайшую пятницу, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки Банком России в эту пятницу с 16% до 18%. Рынок в большой степени уже подготовился к такому движению, но интрига сохраняется, - отмечают эксперты. - Важным будет не только само решение, но и сигнал регулятора. Если размер повышения ставки и коммуникация ЦБ будут указывать на пик текущего цикла ужесточения, то это должно принести облегчение рынку и подготовить его к росту во втором полугодии 2024 года. Однако слишком большой/маленький размер повышения ставки или неоднозначная коммуникация регулятора могут оставить рынок в напряжении до сентября. На этот случай рекомендуем инвесторам добавить в портфели флоатеры".

По мнению аналитиков, при выборе шага Банку России надо найти баланс: охладить ожидания и при этом не привести кредитование и экономику к "жесткой посадке" на горизонте года, учитывая текущий рекордно высокий уровень рыночных ставок. "Если решение и коммуникация регулятора будут восприняты как сигнал прохождения пика цикла ужесточения, то инвесторы получат хорошую точку входа в облигации, - прогнозируют они. - При этом запас для последующего снижения ставок с пиков будет позитивен и для рынка акций на горизонте года".

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $81,19 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,69%, до $77,06.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, по данным Bloomberg.