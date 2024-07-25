Вероятно укрепление рубля до отметки ниже 11,7 за юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно укрепление рубля до отметки ниже 11,7 за юань в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду продолжил укрепляться. Объем торгов юанем при этом несколько снизился относительно вторника, - отмечают эксперты. - В четверг утром курс CNY/RUB находится у 11,76 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Судя по всему, в ближайшие дни курс CNY/RUB на время уйдет ниже отметки в 11,7 руб./юань на фоне приближения пика налогового периода".

Нефтяные цены в среду умеренно выросли. Минэнерго США отчитался о более существенном, чем ожидалось, недельном снижении как запасов нефти, так и бензиновых запасов. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,2/барр. Если сегодняшние цифры по ВВП США не преподнесут рынку особых сюрпризов, котировки могут остаться вблизи $81-82/барр., полагают в банке.

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