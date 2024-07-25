Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Ifo по Германии в июле;

- заказы на товары длительного пользования США в июне;

- ВВП США за 2-й кв. 2024 года;

- торговый баланс США в июне;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- финансовые результаты "ММК" за 2-й кв. 2024 года (предварительно);

- квартальные результаты Amazon.com, AstraZeneca, Honeywell, Starbucks, Lloyds.

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