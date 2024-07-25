.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок рублевых корпбондов в четверг сохранит консолидационные настроения
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Проект по поддержке МСП оценили в 648 млрд руб.
Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на 2025-2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте...
 
ФАС предлагает закрепить в законе право заемщиков выбирать страховщика
Большинство банков не сообщают заемщикам о праве выбирать страховщика, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он добавил: еще в сентябре прошлого года служба проводила исследование по рынку, и оказалось, что только 20%...
 
ЦБ защитит граждан от мошеннических переводов
Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой...
 
25 июля 2024 года 09:52

Рынок рублевых корпбондов в четверг сохранит консолидационные настроения

Москва. 25 июля. Цены рублевых корпоблигаций в четверг продолжат консолидироваться после прошедшего с конца прошлой недели периода коррекционного роста, инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ставке и на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций упали на 1,3-3,6%, причем откат S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq (-3,6%) стал максимальным с 2022 года.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla (SPB: TSLA) и Alphabet, не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch. Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал. Акции Tesla упали в цене на 12,3%, бумаги Alphabet - на 5%.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали - на 3-7%.

Бумаги американских технологических компаний начали дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,4%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь проседают после роста днем ранее, подогретого данными Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в четверг составила $81,1 за баррель (-0,8% и +0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $76,96 за баррель (-0,8% и +0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, 24 июля, осталась на уровне предыдущего торгового дня - в области ниже средних значений: суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 5,571 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,831 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,14% и составил 104,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 910,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ДОМ.РФ-12R-боб" (-1,75%), "Роснефть 001Р-04" (-1,08%) и "МТС-001P-10" (-1,07%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-11-боб" (+1,71%), "АИЖК-001P-02R" (+1,1%) и "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Агротек" (Камчатский край) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 75 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 28 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Кроме того, по займу предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО "Мясокомбинат Елизовский".

ООО "Миррико" завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Купоны по выпуску плавающие и квартальные: спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 4% годовых (ставка 1-го купона - 20% годовых). По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля и превышение показателем чистый долг/EBITDA значения 4,0. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии БО-002P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 105 б.п. Сбор заявок прошел 24 июля. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 24 июля провело сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от "ДОМ.РФ" серии БО-001P-46. Техразмещение запланировано на 26 июля. Дата погашения займа - 28 февраля 2056 года, объем пока не раскрывается.

АО "ДОМ.РФ" 31 июля с 11:00 до 14:00 МСК планирует провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций с переменными купонами серии 002P-04 объемом 25 млрд рублей. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения - 19 мая 2028 года (срок до погашения 3,8 лет). Техразмещение запланировано на 2 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей. Размещение основного выпуска 4-летних облигаций объемом 50 млрд рублей завершилось в конце мая текущего года. Спред к RUONIA установлен на уровне 1,05% годовых, купоны квартальные.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) выкупило по оферте 6 млн 86 тыс. 519 облигаций по цене 100% от номинала, или 87% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,8% годовых. Ставки 9-12-го купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,2% годовых. Таким образом, ставка 9-го купона составит 17,2% годовых.

рк мв

MOEX$#&: KMAZ, MFON

SPB$#&: TSLA


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 июля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг просел к 3040п по индексу МосБиржи во главе с "Полюсом" и "Сургутнефтегазом"
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и слабости нефти (Brent опустилась ниже $82 за баррель); индекс МосБиржи просел в район 3040 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали в снижении акции ПАО "Полюс" (-2,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2,2%).    читать дальше
.
25 июля 2024 года 19:36
Рубль в четверг вырос в паре с юанем перед заседанием ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 25 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам четверга, что произошло третий день подряд. Его курс составил 11,77 руб. в 19:00 мск, что на 4,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
25 июля 2024 года 18:59
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST
Москва. 25 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
25 июля 2024 года 18:32
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1120 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала отчет по МСФО за первое полугодие: EBITDA с учётом связанных компаний оказалась на 3% ниже прогноза аналитиков, зато чистая...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 18:00
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $201,6 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 3,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 17:32
"Финам" повысил рейтинг бумаг Ozon до "держать"
"Финам" повысил рейтинг расписок Ozon с "продавать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 3 894 руб., что соответствует потенциалу снижения на 2% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Два месяца назад мы присвоили бумагам компании рейтинг...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 17:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целевой ценой 71,7 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года, - пишет аналитик Василий...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 16:23
S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5386-5465п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5386-5465 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет высокой. Фьючерсы демонстрируют...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 15:55
Газпром нефть может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% чистой прибыли - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпром нефть" может направить на выплату дивидендов за 2024 год более 50% скорректированной чистой прибыли, отмечается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций". "Газпром нефть" раскрыла финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев 2024 года, продемонстрировав высокие темпы роста...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 15:32
Рубль днем растет в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 25 июля. Китайский юань понижается на Московской бирже днем в четверг, снижение юаня происходит третий день подряд. Его курс составил 11,74 руб. в 15:00 мск, что на 6,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
25 июля 2024 года 15:14
Газпром нефть - одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазе - ПСБ
одна из самых недооцененных дивидендных историй в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "После ввода в эксплуатацию участка 3А Ачимовских залежей выручка "Газпром нефти" за II квартал выросла на 30%, а чистая прибыль почти на 8%. Рентабельность высокая - 34,9% по...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 14:26
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Enphase Energy до $138
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Enphase Energy со $130 до $138 с рекомендацией "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Парамонова. "Американский производитель микроинверторов и сопутствующих систем для сектора солнечной энергетики Enphase Energy 23...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 13:50
Акции НОВАТЭКа не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "НОВАТЭК" представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года: добыча не упала, а прибыль подскочила на фоне курсовых разниц и доходов в совместных...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 13:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 12 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 12 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,8%, стоп-приказ: 8,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. ...    читать дальше
.
25 июля 2024 года 12:55
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Газпром нефти на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Газпром нефть" опубликовала результаты за 1П24 по МСФО. Выручка увеличилась на 30% г/г до 2 019 млрд руб., однако скорректировалась вниз на 2%...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.