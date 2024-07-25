Рынок рублевых корпбондов в четверг сохранит консолидационные настроения

Москва. 25 июля. Цены рублевых корпоблигаций в четверг продолжат консолидироваться после прошедшего с конца прошлой недели периода коррекционного роста, инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ставке и на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций упали на 1,3-3,6%, причем откат S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq (-3,6%) стал максимальным с 2022 года.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla (SPB: TSLA) и Alphabet, не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch. Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал. Акции Tesla упали в цене на 12,3%, бумаги Alphabet - на 5%.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали - на 3-7%.

Бумаги американских технологических компаний начали дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,4%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вновь проседают после роста днем ранее, подогретого данными Минэнерго США о сокращении запасов топлива в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в четверг составила $81,1 за баррель (-0,8% и +0,9% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $76,96 за баррель (-0,8% и +0,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, 24 июля, осталась на уровне предыдущего торгового дня - в области ниже средних значений: суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 5,571 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,831 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,14% и составил 104,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 910,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ДОМ.РФ-12R-боб" (-1,75%), "Роснефть 001Р-04" (-1,08%) и "МТС-001P-10" (-1,07%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-11-боб" (+1,71%), "АИЖК-001P-02R" (+1,1%) и "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Агротек" (Камчатский край) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 75 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 28 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Кроме того, по займу предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО "Мясокомбинат Елизовский".

ООО "Миррико" завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Купоны по выпуску плавающие и квартальные: спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 4% годовых (ставка 1-го купона - 20% годовых). По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля и превышение показателем чистый долг/EBITDA значения 4,0. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии БО-002P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 105 б.п. Сбор заявок прошел 24 июля. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 24 июля провело сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от "ДОМ.РФ" серии БО-001P-46. Техразмещение запланировано на 26 июля. Дата погашения займа - 28 февраля 2056 года, объем пока не раскрывается.

АО "ДОМ.РФ" 31 июля с 11:00 до 14:00 МСК планирует провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций с переменными купонами серии 002P-04 объемом 25 млрд рублей. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения - 19 мая 2028 года (срок до погашения 3,8 лет). Техразмещение запланировано на 2 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей. Размещение основного выпуска 4-летних облигаций объемом 50 млрд рублей завершилось в конце мая текущего года. Спред к RUONIA установлен на уровне 1,05% годовых, купоны квартальные.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) выкупило по оферте 6 млн 86 тыс. 519 облигаций по цене 100% от номинала, или 87% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 7 млрд рублей в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,8% годовых. Ставки 9-12-го купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,2% годовых. Таким образом, ставка 9-го купона составит 17,2% годовых.

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