Рубль в среду заметно вырос в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам

Москва. 24 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам среды. Его курс составил 11,81 руб. в 19:00 мск, что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В следующий понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июля на 74,88 копейки, до 86,5502 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,084 рубля, до 94,3758 руб./EUR1.

"Рубль в среду дорожает в паре с юанем второй день подряд, так как экспортеры увеличили предложение валюты при подготовке к единому дню налоговых выплат в понедельник, 29 июля. Поддержку рублю также оказывают ожидания повышения ключевой ставки ЦБ с текущих 16% до 18% на пятничном заседании. Ранее представители ЦБ говорили, что, кроме того, будет сильно повышен прогноз по инфляции, поэтому участники рынка ждут также довольно "ястребиных" комментариев. Банк России может дать сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки на следующих ближайших заседаниях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Банк России может повысить прогноз по среднему значению ключевой ставки на 2025 год до 13-15% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что в конце текущей недели состоится опорное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Факторы, которые могут повлиять на решение, это темпы роста кредитования и инфляции.

"Мы видим, что текущая ставка работает. Прирост депозитов превышает динамику кредитования. Но, исходя из заявлений регулятора, считаем, что ставка будет повышена. Рынок уже заложил повышение ставки на 2 процентных пункта - до 18%. Учитывая последние данные, повышение может составить 1-1,5%, но не исключаем и вариант повышения на 2%, - пишут аналитики в материале сервиса. - Однако важным станет прогноз по среднему значению ставки на 2025-2026 годы. Мы считаем, что он повысится до 13-15% в 2025 году вместо текущего уровня в 10-12%. Прогноз по инфляции на конец 2025 года, скорее всего, пересмотрен не будет, а по итогам 2024 года, вероятно, будет близок к 6%".

Цены на нефть подскочили вверх на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $81,85 за баррель, что на 1,04% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,16%, до $77,85 за баррель.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Bloomberg.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 июля упала на 15 базисных пунктов - до 15,44% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно вторника на 1 базисный пункт - до 16,04% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне, 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 16,43% годовых.