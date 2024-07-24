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24 июля 2024 года 19:20

Рынок акций РФ в среду превысил 3050п по индексу МосБиржи, лидировала "Система" и подрос "Яндекс"

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ в среду вырос по большинству blue chips на фоне наметившейся коррекции нефти вверх после падения (Brent отскочила выше $81,6 за баррель), несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и укрепление рубля; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%). Подросли акции МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (+1%) на дебютных торгах на Мосбирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3051,76 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1110,77 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составил 86,5502 руб. (-74,88 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +2,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

ПАО "РусГидро" в I полугодии 2024 года увеличило производство электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,7 млрд кВт.ч (с учетом Богучанской ГЭС, находящейся в СП с ОК "РусАл" (MOEX: RUAL)), сообщила компания.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ОК "Русал" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за I полугодие 2024 года по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше), сообщила компания. Рынок ожидал прибыль в размере 279 млрд рублей. Нормализованная EBITDА компании в отчетном периоде выросла на 15,6% к уровню прошлого года - до 480,7 млрд рублей.

На Мосбирже в среду начались торги акциями МКПАО "Яндекс" после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V. - торги ее бумагами были приостановлены в середине июня.

Акции МКПАО "Яндекс" в среду на Мосбирже подросли до 4111,5 рубля за штуку, что на 1% выше уровня 14 июня. Максимум сделок в начале торгов составил 4542 рубля (+11,6%). Бумаги лидировали по обороту торгов - на сделки сними на Мосбирже пришлось более 21,234 млрд рублей.

В мае нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум. Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс", и таким образом МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Далее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. объемом 29,8%, причем обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Совет директоров компании Nebius (бывшая Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций после утренних колебаний отправился вверх, индекс Мосбиржи достиг 3050 пунктов. Поддержку оказал рост сырьевых котировок, в том числе нефти, металлов и золота. Сдерживался подъем заметным укреплением рубля.

Внешний фон оставался негативным. Биржевые индексы в Китае продолжили спуск, снизились Европа и США. Предварительные июльские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны вышли хуже ожиданий, в США промышленный PMI неожиданно отступил в зону спада (ниже 50 пунтов), уступив прогнозу, а вот индекс активности в услугах, напротив, превзошел оценки аналитиков.

В четверг в Германии обнародуют июльский индекс делового климата (IFO), в США выйдут данные по потребительской активности за июнь, оценка ВВП за второй квартал, недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке важных корпоративных событий в четверг не ожидается.

"Хотя ожидания роста ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу в целом уже заложены в котировках, сдерживать покупки может неопределенность вокруг шага повышения. Определяющими факторами для российского рынка остаются сырьевые цены и динамика курса рубля, поддержка в ближайшее время может идти от реинвестирования выплаченных ранее дивидендов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июля - 3000-3100 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечают аналитики "Газпромбанк Инвестиции", "НОВАТЭК" в среду представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года: добыча не упала, а прибыль подскочила на фоне курсовых разниц и доходов в совместных предприятиях.

"НОВАТЭК" продемонстрировала впечатляющий рост прибыли для акционеров, сопровождающийся ростом рентабельности. Однако показатели добычи продемонстрировали гораздо более скромный рост. Существенный вклад в итоговый показатель прибыли акционеров (341,7 млрд рублей) внесла прибыль в совместных предприятиях (204,8 млрд рублей), отмечают эксперты.

При этом "НОВАТЭК" продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта "Арктик СПГ 2" достаточным количеством газовозов ледового класса ARC7. Ожидается, что из 15 танкеров ледового класса, которые должны быть построены на "Звезде", компания сможет получить лишь один до конца 2024 года и еще один в начале 2025 года, при этом возможные сроки по строительству оставшихся 13 танкеров пока неизвестны. Учитывая фактор неопределенности в части развития проектов "НОВАТЭКа", акции компании на сегодняшний момент не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ во второй половине дня чуть ускорил рост, индекс МосБиржи протестировал отметку 3050 пунктов в рамках восходящей коррекции. Однако давление на рынок акций сохраняется из-за повышения доходностей по облигациям. Инвесторы не торопятся покупать акции, предпочитая оставаться в безрисковых активах на фоне высоких ставок, считает он.

На неделе ключевым событием будет решение Банка России по ставке. Регулятор может повысить ее с 16% до 18% и дать "ястребиный" сигнал, допускающий повышение ставки на последующих заседаниях, а также повысить диапазон ставки на этот и следующие годы в своем обновленном среднесрочном прогнозе. Решение может быть обусловлено повышенной потребительской инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. На этом фоне рынок акций будет оставаться под давлением, полагает эксперт.

Нефть Brent превысила $81,5 за баррель. Среди позитивных факторов, которые поддерживали цены на нефть, стала новость о том, что Россия в октябре-ноябре компенсирует 40 тыс. баррелей в сутки нефтедобычи, которые не были сокращены ранее. В октябре будет компенсировано 10 тыс. б/с, в ноябре - 30 тыс. б/с. Далее компенсации начнутся лишь с марта 2025 года в объеме 16 тыс. б/с с последующим наращиванием, отметил Кравченко.

В свою очередь, снижение последних дней может быть обусловлено опасениями инвесторов относительно возможного президентства Дональда Трампа, который может еще больше либерализовать нефтедобычу в США, а также с ухудшением динамики двух крупнейших экономик мира - США и Китая, заключил представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых фондовых площадках в средине недели наблюдаются распродажи, уверенность инвесторов пошатнули относительно слабые отчеты Tesla (SPB: TSLA) и Alphabet.

Пессимизм распространился и на рынки Западной Европы. Согласно предварительным данным, деловая активность в еврозоне в июле продолжила замедление. Наихудшая ситуация складывается в промышленности, где индекс деловых настроений (PMI Manufacturing) снизился до 45,6 пункта (с июньского уровня 45,8 пункта). В секторе услуг пока все не так плохо, однако также наблюдается нисходящая динамика: PMI Services составил 51,9 пункта (после 52,8 пункта в июне). Относительно неплохая конъюнктура в услугах пока позволяет удерживать сводный индекс PMI выше 50 пунктов, отметил аналитик.

Тем временем, основные российские фондовые индикаторы подросли. "НОВАТЭК" в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 2,2 раза (до 342 млрд руб.), выручку от реализации - на 17% г/г (до 752 млрд руб.) - отчет поддержал котировки бумаг компании. На Мосбирже возобновились торги акциями "Яндекса", которые после роста в начале торгов более чем на 10% практически вернулись к прежним ценовым значениям. Индекс МосБиржи выглядит несколько перекупленным, поэтому в ближайшее время возможно снижение до уровня поддержки 3000 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi потерял 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,9%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК упали на 0,9-2,7% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора опустилось ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

Продажи новых домов в США в июне уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 640 тыс. с ранее объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке вечером в среду цены корректируются вверх с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,63 за баррель (+0,8% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,62 за баррель (+0,9% и -1,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+10%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%), ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,54 млрд рублей (из них 8,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,64 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,69 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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