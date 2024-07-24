ЦБ РФ повысит ставку до 18% на заседании 26 июля - Альфа-банк

ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля, полагают аналитики Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что ставка будет повышена на 200 б. п., до 18,0%, а также жестких заявлений в ходе пресс-конференции, - пишут эксперты банка. - Несмотря на то, что ключевая ставка находится на повышенном уровне 16% уже более полугода, на данный момент этого недостаточно для охлаждения потребительского спроса и снижения инфляции. Мы считаем, что риск ценовой коррекции в облигациях сохранится, если и после повышения ключевой ставки на июльском заседании охлаждения потребительской активности не произойдет. Вероятно, неопределенность в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки сохранится и после заседания ЦБ, что будет препятствовать восстановлению рынка облигаций. В этой связи показатели недельной инфляции будут иметь важное значение для направления движения долгового рынка. Если в августе инфляционные ожидания населения и предприятий не покажут снижения, мы видим риск существенной коррекции на фондовом рынке".

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