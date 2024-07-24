"Яндекс" - фаворит в IT-секторе - SberСIB

"Яндекс" является в данное время фаворитом в IT-секторе, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Торги акциями компании возобновили 24 июля. Сейчас "Яндекс" - фаворит SberCIB в IT-секторе. У компании много драйверов. Главные из них - трансформация рекламного рынка России и рост доходности сервисов "Яндекса". А ещё заметно увеличилось число пользователей сегмента "Плюс и развлекательные сервисы". Кроме того, акции "Яндекса" могут включить в индекс Мосбиржи. Тогда бумаги станут привлекательнее для институциональных инвесторов и спрос на них увеличится", - отмечают эксперты.

По их мнению, акции компании недооценены. Сейчас они торгуются с коэффициентами EV/EBITDA - 9,6 и P/E - 17,4. Аналитики SberСIB рекомендуют покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5020 рублей за штуку.

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