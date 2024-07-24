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24 июля 2024 года 17:03

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 71,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"25 июля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Мы ожидаем, что выручка компании по итогам 2-го квартала 2024 года составит 229,4 млрд рублей, EBITDA - 50,3 млрд рублей с рентабельностью 21,9%. Свободный денежный поток достигнет 17,1 млрд рублей благодаря высвобождению оборотного капитала. При распределении 100% FCF дивиденд за 1-е полугодие 2024 года составит 2,2 рубля на акцию (полугодовая доходность 4,1% к текущим котировкам)", - пишет аналитик Василий Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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