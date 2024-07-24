"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 71,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"25 июля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Мы ожидаем, что выручка компании по итогам 2-го квартала 2024 года составит 229,4 млрд рублей, EBITDA - 50,3 млрд рублей с рентабельностью 21,9%. Свободный денежный поток достигнет 17,1 млрд рублей благодаря высвобождению оборотного капитала. При распределении 100% FCF дивиденд за 1-е полугодие 2024 года составит 2,2 рубля на акцию (полугодовая доходность 4,1% к текущим котировкам)", - пишет аналитик Василий Данилов.

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