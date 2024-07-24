Текущий уровень рентабельности компаний сектора металлов и добычи РФ остается вполне достойным - "Велес Капитал"

Текущий уровень рентабельности компаний сектора металлов и добычи РФ остается вполне достойным, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова.

"Российский сектор металлов и добычи столкнется во 2-м полугодии 2024 года с более высокими процентными ставками и более крепким рублем, что может сдержать динамику финансовых результатов, - отмечает эксперт. - В случае динамики котировок возросшие процентные ставки также негативно повлияют на привлекательность дивидендных бумаг. Таким образом, мы не ожидаем значительного роста в акциях сектора до конца года, однако на горизонте 2-3 лет мы вполне можем увидеть очередной циклический разворот на мировых сырьевых рынках, что может привести к мощному росту в бумагах таких отечественных компаний, как "РусАл", "Норникель", "АЛРОСА", "Фосагро", "Северсталь", "ММК" и "НЛМК".

Более обособленно, на взгляд аналитика, сейчас стоят производители золота, стоимость которого раз за разом переписывает исторические максимумы на фоне высокого спроса со стороны центробанков, ожидаемого снижения ставки ФРС и грядущих президентских выборов в США. Позитивную динамику в оставшиеся месяцы текущего года вполне могут продемонстрировать ведущие российские золотодобытчики, среди которых Данилов выделяет "Полюс" и ЮГК.

"В целом российский сектор металлов и добычи сейчас чувствует себя вполне комфортно, - резюмирует стратег инвесткомпании. - Конечно, мы не видим тех сверхприбылей, которые имели место в постпандемийном 2021 году, однако текущий уровень рентабельности остается вполне достойным, что позволяет многим эмитентам объявлять регулярные дивиденды. В привлечении дополнительного долгового финансирования сейчас нуждаются скорее цветные металлурги, в то время как сталевары накопили значительные денежные подушки и имеют отрицательную долговую нагрузку".

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