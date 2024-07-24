Рубль днем активно укрепляется в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам

Москва. 24 июля. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в среду, падение юаня происходит второй день подряд. Его курс составил 11,81 руб. в 15:00 мск, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В следующий понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 38 копеек, до 86,96 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 61 копейку, до 94,35 руб./EUR1.

Банк России может повысить прогноз по среднему значению ключевой ставки на 2025 год до 13-15% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что в конце текущей недели состоится опорное заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Факторы, которые могут повлиять на решение, это темпы роста кредитования и инфляции.

"Мы видим, что текущая ставка работает. Прирост депозитов превышает динамику кредитования. Но, исходя из заявлений регулятора, считаем, что ставка будет повышена. Рынок уже заложил повышение ставки на 2 процентных пункта - до 18%. Учитывая последние данные, повышение может составить 1-1,5%, но не исключаем и вариант повышения на 2%, - пишут аналитики в материале сервиса. - Однако важным станет прогноз по среднему значению ставки на 2025-2026 годы. Мы считаем, что он повысится до 13-15% в 2025 году вместо текущего уровня в 10-12%. Прогноз по инфляции на конец 2025 года, скорее всего, пересмотрен не будет, а по итогам 2024 года, вероятно, будет близок к 6%".

Цены на нефть активно растут днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов более чем за полтора месяца накануне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 1,05%, до $81,84 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,22%, до $77,89 за баррель.

Накануне обе марки упали почти на 2% и обновили минимумы с 7 июня.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за прошлую неделю на 3,86 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что этот отчет укажет на сокращение запасов нефти на 2,05 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 530 тыс. баррелей.

Если прогнозы экспертов сбудутся, снижение резервов нефти будет продолжаться четыре недели подряд, чего не наблюдалось с прошлого сентября.