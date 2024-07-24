Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Эмитент опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. Мы считаем, что отчетность, особенно в части EBITDA и чистой прибыли, позитивно скажется на котировках акций "НОВАТЭКа". Фактический результат оказался лучше, чем наши оценки и консенсус-прогноз по выручке и EBITDA. Приятный сюрприз в чистой прибыли во многом объясняется крайне низкой эффективной ставкой налога на прибыль - 9%, что дает надежду на высокие дивиденды за 1П24, рассчитываемые исходя из нормализованной чистой прибыли. Выплата за 1П24 может достичь 50 руб./акцию (дивдоходность - 4,5%)", - указывает эксперт.

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