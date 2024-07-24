Brent - $81,2 за баррель

Уолл-стрит слабо снизилась на корпоративной отчетности по итогам торгов во вторник. Рынки акций крупнейших стран АТР снижаются в среду. Цены на нефть растут в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением сессию во вторник, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в мае продажи составили 4,11 млн, как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Медианная цена дома увеличилась на 4,1% по сравнению с июнем прошлого года и второй месяц подряд обновила рекорд, составив $426,9 тыс.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали по итогам торгов на 0,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков зафиксировал 5%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале, однако повысил годовые прогнозы.

Цена бумаг GE Aerospace увеличилась на 5,7% после того, как бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. (SPB: GE) опубликовало сильную квартальную отчетность и улучшило годовой прогноз.

Капитализация Philip Morris International (SPB: PM) выросла на 2,2% после сообщения о скачке чистой прибыли на треть в минувшем квартале.

Рыночная стоимость Lockheed Martin (SPB: LMT) поднялась на 5,6% благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям прибыли и выручки за прошлый квартал.

Тем временем акции Comcast Corp. (SPB: CMCSA) подешевели на 2,6% после того, как крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,5%, выручку - на 2,7%.

Капитализация General Motors (SPB: GM) понизилась на 6,4%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль во втором квартале на 14,3%, выручку - на 7,2%, но ухудшил годовые прогнозы.

Котировки акций United Parcel Service (SPB: UPS) упали на 12%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки во втором квартале сократила чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль оказались хуже прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 40357,96 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие на 3,4%, а лидером роста - бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 5555,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,06% и составил 17997,35 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду вслед за спадом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные и отчеты компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2% после максимального за полгода падения накануне. Гонконгский Hang Seng понижается на 0,7%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd., дешевеющие на 7,8%.

Заметно уменьшается капитализация Nongfu Spring (-7,3%), AIA Group (-5,5%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-4,4%), Longfor (-3,6%), Li Auto (SPB: LI) (-3,5%), China Mengniu Dairy, Meituan (SPB: 3690) (-3,1% у обеих) и China Resources Mixc Lifestyle Services (-3%).

Сеть ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group теряет 6,3% рыночной стоимости. Ее розничные продажи в первом финансовом квартале, который завершился в июне, упали на 20%.

Бумаги NetEase Inc. (SPB: NTES) дорожают на 5,2%, China Resources Power Holdings - на 4,6%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,1 CNOOC - на 1,7%, MTR Corp. - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,9%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он опустился ниже этого уровня впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Mitsubishi Motors (-7,8%). Чистая прибыль компании в апреле-июне упала на 39% в годовом выражении, до 29,47 млрд иен ($189,4 млн). Выручка снизилась на 1,3% и составила 627,52 млрд иен. Продажи автомобилей сократились на 1%, до 194 тыс. единиц, в том числе из-за ухудшения реализации в Северной Америке.

Рыночная стоимость Isuzu Motors снижается на 4,7%, Kansai Electric Power - на 4,5%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,1%, Sumitomo Chemical - на 4%, Amada - на 3,7%, Hitachi Zosen и Subaru - на 3,5%, Sumitomo Realty & Development - на 3,4%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,3%.

Цена бумаг Nidec повышается на 6,5%, Chugai Pharmaceutical - на 2%, Hoya Corp.- на 1,4%, SCREEN Holdings - на 1,2%, Nitori Holdings - на 1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,3%.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Банком Кореи, в июле повысился до максимальных с июня прошлого года 103 пунктов по сравнению со 100,9 пункта месяцем ранее.

Котировки акций Kia Corp. снижаются на 1,4%, Samsung Electronics - на 1,8%, Hyundai Motor - на 1,3%, Posco - на 2%.

Цена бумаг SK Hynix растет на 2%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,1%.

Сводный PMI для Австралии, рассчитываемый Judo Bank, в июне понизился до 50,2 пункта по сравнению с 50,7 пункта в мае. Активность в секторе растет уже шесть месяцев подряд, однако в прошлом месяце подъем был минимальным за этот период.

Капитализация BHP почти не меняется, Rio Tinto - растет на 0,5%.

Цены на нефть растут с минимумов более чем за 1,5 месяца утром в среду, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $81,2 за баррель, что на $0,19 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,39 (1,7%), до $81,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,2 (0,26%), до $77,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,44 (1,8%), до $76,96 за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 7 июня.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.