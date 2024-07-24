.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 3035п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", вырос "Яндекс" после возобновления торгов
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
Ээкспорт дизтоплива вновь могут запретить
Правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива, пишет "Коммерсант", со ссылкой на свои источники. Предполагается, что эмбарго может быть введено для НПЗ и трейдеров. По словам собеседников издания, власти могут применить эту...
 
Материалы для ремонта жилья выросли в цене на 11,3%
Средняя стоимость материалов для ремонта жилья в первом полугодии 2024 года составила 9,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 11,3% год к году, пишет "Коммерсант", приводящий расчеты Infoline. Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге...
 
Перелеты по России за полгода подорожали на 17%
Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1 тыс. км пути по итогам первого полугодия 2024 года составила 7,4 тыс. рублей, следует из данных Росстата, которые приводят "Ведомости". Как отмечает издание,...
 
24 июля 2024 года 11:42

Рынок акций РФ утром превысил 3035п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", вырос "Яндекс" после возобновления торгов

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ утром в среду сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и наметившейся коррекции нефти после падения (Brent отскочила к $81,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3035 пунктов за счет роста бумаг "Газпрома". Подросли акции МКПАО "Яндекс" на дебютных торгах на Мосбирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3035,18 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1095,26 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составляет 87,299 руб. (-48,15 копейки).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за I полугодие 2024 год по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше), сообщила компания. Рынок ожидал прибыль в размере 279 млрд рублей. Нормализованная EBITDА компании в отчетном периоде выросла на 15,6% к уровню прошлого года - до 480,7 млрд рублей.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

На Мосбирже в среду начались торги акциями МКПАО "Яндекс" после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V. - торги ее бумагами были приостановлены в середине июня.

Акции МКПАО "Яндекс" к 11:00 МСК в среду на Мосбирже стоили 4249 рублей за штуку, что на 4,4% выше уровня 14 июня. Объем торгов превысил 8,048 млрд рублей.

В мае нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум. Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс", и таким образом МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Далее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. объемом 29,8%, причем обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Совет директоров компании Nebius (бывшая Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", помимо приближающегося заседания ЦБ РФ в пятницу, на рынок акций продолжает оказывать давление падение цен на нефть, которая дешевеет почти неделю, что негативно сказывается на темпах роста нефтегазового сектора.

"Учитывая текущую неопределенность, стоит обращать внимание на отдельные компании. В среду начались торги акциями МКПАО "Яндекс", а "РусГидро" опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности, поэтому ожидается рост волатильности в отдельных бумагах", - отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться вблизи отметки 3000 пунктов.

"Вполне вероятно, что снова будут наблюдаться сильные движения в отдельных акциях, но общая активность инвесторов будет снижена. Из значимых событий можно отметить возобновление торгов бумагами "Яндекса". Учитывая затишье на рынке, волатильность акций будет высокой", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи закрепился выше 3000 пунктов. Активность инвесторов ожидаемо снизилась на фоне предстоящего заседания ЦБ РФ. Большинство акций показали небольшое падение после трех сессий роста, но общую картину на рынке это не изменило. Примечательно то, что спрос вернулся на малоликвидные бумаги, а также на акции компаний, которые ранее сильно упали, обратил внимание Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские акции снижаются в среду вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов (Tesla (SPB: TSLA), Alphabet). Рынки переживают коррекцию после значительного роста акций в этом году. Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США уже четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме, ожидая важные экономические данные из США.

На рынке акций РФ за последние два месяца индекс МосБиржи снизился на 20%, и дальнейшее падение на фоне ужесточения монетарной политики ЦБ РФ маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, такие как убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой. ЦБ РФ планирует повысить ключевую ставку с текущих 16% до, вероятно, 18% на заседании 26 июля. Данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению чистого процентного дохода банков, предупреждает эксперт.

После начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" на Мосбирже часть инвесторов может продать свои акции в рынок, однако компания обладает потенциалом роста капитализации в среднесрочной перспективе, считает Кабаков.

В США во вторник индексы акций просели на 0,1-0,2%, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi потерял 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора опустилось ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,36 за баррель (+0,4% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,32 за баррель (+0,5% и -1,8% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах сырья в стране будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,1%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,6%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-2,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,85 млрд рублей (из них 2,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,98 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,49 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2024 года 19:29
Рубль в среду заметно вырос в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 24 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам среды. Его курс составил 11,81 руб. в 19:00 мск, что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
24 июля 2024 года 19:20
Рынок акций РФ в среду превысил 3050п по индексу МосБиржи, лидировала "Система" и подрос "Яндекс"
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ в среду вырос по большинству blue chips на фоне наметившейся коррекции нефти вверх после падения (Brent отскочила выше $81,6 за баррель), несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и укрепление рубля; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%). Подросли акции МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (+1%) на дебютных торгах на Мосбирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V.    читать дальше
.
24 июля 2024 года 18:53
Акции РусГидро непривлекательны для долгосрочных покупок - "Т-Инвестиции"
Акции "РусГидро" непривлекательны для долгосрочных покупок, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "РусГидро" опубликовала сезонно сильные операционные результаты за второй квартал 2024 года, - отмечают эксперты. - По итогам всего первого полугодия можно отметить умеренный рост как общей выработки,...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 18:20
"Солид Брокер" присвоил рекомендацию "покупать" акциям НОВАТЭКа
"Солид Брокер" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "НОВАТЭКа" с целевой ценой 2150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "НОВАТЭК" опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, - отмечают аналитики. - Ценовая...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 17:54
ЦБ РФ повысит ставку до 18% на заседании 26 июля - Альфа-банк
ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что ставка будет повышена на 200 б. п., до 18,0%, а также жестких заявлений в ходе пресс-конференции, - пишут эксперты банка. - Несмотря на то, что ключевая ставка находится на...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 17:26
"Яндекс" - фаворит в IT-секторе - SberСIB
"Яндекс" является в данное время фаворитом в IT-секторе, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Торги акциями компании возобновили 24 июля. Сейчас "Яндекс" - фаворит SberCIB в IT-секторе. У компании много драйверов. Главные из них - трансформация рекламного рынка России и рост доходности...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 17:03
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 71,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. "25 июля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Мы ожидаем, что...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 16:41
Текущий уровень рентабельности компаний сектора металлов и добычи РФ остается вполне достойным - "Велес Капитал"
Текущий уровень рентабельности компаний сектора металлов и добычи РФ остается вполне достойным, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова. "Российский сектор металлов и добычи столкнется во 2-м полугодии 2024 года с более высокими процентными ставками и...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 16:14
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги Whoosh и включив акции МКПАО "Яндекс". Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), "Яндекс", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль",...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 15:36
Рубль днем активно укрепляется в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 24 июля. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже днем в среду, падение юаня происходит второй день подряд. Его курс составил 11,81 руб. в 15:00 мск, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
24 июля 2024 года 15:21
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5570п в среду - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5570 пунктов в течение торговой сессии среды при повышенной волатильности, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Баланс рисков на предстоящую торговую сессию складывается негативный,...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 14:43
"Финам" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать" и целевую цену 1552 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 41,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Вышедший отчет "НОВАТЭКа" за первое полугодие показал, что основной бизнес...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 13:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 3700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 3700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,33%, стоп-приказ: 2710 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Объем отгрузок за I и II...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 13:32
SberCIB рекомендует "покупать" бумаги РусАгро с прогнозной ценой 1567 руб
SberCIB Investment Research рекомендует "покупать" бумаги "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 1567 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал операционные результаты за второй квартал 2024 года. Не...    читать дальше
.
24 июля 2024 года 12:57
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1290 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Добытчик природного газа опубликовал финансовый отчет МСФО по итогам первого полугодия 2024 года. Результаты оказались...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.