Рынок акций РФ утром превысил 3035п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", вырос "Яндекс" после возобновления торгов

Москва. 24 июля. Рынок акций РФ утром в среду сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и наметившейся коррекции нефти после падения (Brent отскочила к $81,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3035 пунктов за счет роста бумаг "Газпрома". Подросли акции МКПАО "Яндекс" на дебютных торгах на Мосбирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3035,18 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1095,26 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составляет 87,299 руб. (-48,15 копейки).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за I полугодие 2024 год по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше), сообщила компания. Рынок ожидал прибыль в размере 279 млрд рублей. Нормализованная EBITDА компании в отчетном периоде выросла на 15,6% к уровню прошлого года - до 480,7 млрд рублей.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

На Мосбирже в среду начались торги акциями МКПАО "Яндекс" после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V. - торги ее бумагами были приостановлены в середине июня.

Акции МКПАО "Яндекс" к 11:00 МСК в среду на Мосбирже стоили 4249 рублей за штуку, что на 4,4% выше уровня 14 июня. Объем торгов превысил 8,048 млрд рублей.

В мае нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум. Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс", и таким образом МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Далее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. объемом 29,8%, причем обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Совет директоров компании Nebius (бывшая Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", помимо приближающегося заседания ЦБ РФ в пятницу, на рынок акций продолжает оказывать давление падение цен на нефть, которая дешевеет почти неделю, что негативно сказывается на темпах роста нефтегазового сектора.

"Учитывая текущую неопределенность, стоит обращать внимание на отдельные компании. В среду начались торги акциями МКПАО "Яндекс", а "РусГидро" опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности, поэтому ожидается рост волатильности в отдельных бумагах", - отмечают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться вблизи отметки 3000 пунктов.

"Вполне вероятно, что снова будут наблюдаться сильные движения в отдельных акциях, но общая активность инвесторов будет снижена. Из значимых событий можно отметить возобновление торгов бумагами "Яндекса". Учитывая затишье на рынке, волатильность акций будет высокой", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи закрепился выше 3000 пунктов. Активность инвесторов ожидаемо снизилась на фоне предстоящего заседания ЦБ РФ. Большинство акций показали небольшое падение после трех сессий роста, но общую картину на рынке это не изменило. Примечательно то, что спрос вернулся на малоликвидные бумаги, а также на акции компаний, которые ранее сильно упали, обратил внимание Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские акции снижаются в среду вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов (Tesla (SPB: TSLA), Alphabet). Рынки переживают коррекцию после значительного роста акций в этом году. Нефть немного выросла после отчетов о снижении запасов сырой нефти в США уже четвертую неделю подряд. Золото держится на подъеме, ожидая важные экономические данные из США.

На рынке акций РФ за последние два месяца индекс МосБиржи снизился на 20%, и дальнейшее падение на фоне ужесточения монетарной политики ЦБ РФ маловероятно. Однако стоит учитывать косвенные последствия повышения ставки, такие как убытки банков и возможный дефолт компаний с высокой долговой нагрузкой. ЦБ РФ планирует повысить ключевую ставку с текущих 16% до, вероятно, 18% на заседании 26 июля. Данное ужесточение может привести к дальнейшему росту стоимости фондирования и снижению чистого процентного дохода банков, предупреждает эксперт.

После начала торгов акциями МКПАО "Яндекс" на Мосбирже часть инвесторов может продать свои акции в рынок, однако компания обладает потенциалом роста капитализации в среднесрочной перспективе, считает Кабаков.

В США во вторник индексы акций просели на 0,1-0,2%, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi потерял 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора опустилось ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,36 за баррель (+0,4% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,32 за баррель (+0,5% и -1,8% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах сырья в стране будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,1%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,6%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+3,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-2,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,85 млрд рублей (из них 2,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,98 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 1,49 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).