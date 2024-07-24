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24 июля 2024 года 10:39
Доходности ОФЗ могут продолжить рост на торгах в среду - SberCIB
Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить рост на торгах в среду - участники рынка ребалансируют портфели перед заседанием Банка России в пятницу, 26 июля 2024 года, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты также отмечают, что на еженедельном аукционе ОФЗ в среду Минфин предложит один выпуск с фиксированным купоном и один флоатер. Скорее всего, влияние аукционов на вторичный рынок будет незначительным, полагают они. Рубль может укрепиться до 11,8 за юань в среду, если предложение валюты останется высоким, прогнозируют эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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