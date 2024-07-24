Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи 3000п в среду - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи уровня 3000 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что снова будут наблюдаться сильные движения в отдельных акциях, но общая активность инвесторов будет снижена. Из значимых событий можно отметить возобновление торгов бумагами МКПАО "Яндекс". Учитывая затишье на рынке, волатильность акций будет высокой", - отмечает эксперт в комментарии.

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