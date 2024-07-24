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24 июля 2024 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в среду сохранят смешанную динамику

Москва. 24 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду сохранят смешанную и умеренную динамику под влиянием разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и приостановки восстановления сектора гособлигаций (индекс гособлигаций RGBI накануне просел после 3-дневного роста), игроки предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 26 июля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,2%, участники рынка оценивали политические новости и корпоративные отчетности.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на максимальные с ноября 2022 года 5,4% относительно предыдущего месяца и составили минимальные с начала текущего года 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за II квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi потерял 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в июле составил 49,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора опустилось ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с апреля. Рынок в среднем ожидал роста до 50,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 53,9 пункта с 49,4 пункта в июне.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:21 МСК составила $81,46 за баррель (+0,6% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $77,41 за баррель (+0,6% и -1,8% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах сырья в стране будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, 23 июля, сократилась почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась в области ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 5,081 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,627 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,07% и составил 104,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 911,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть 001Р-04" (-1,29%), "МТС-001P-21" (-0,36%) и "СистемаАФК-001Р-07" (-0,32%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-11-боб" (+1,68%), "ДОМ.РФ-12R-боб" (+0,95%) и "Уралкалий-ПБО-06-Р" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Аэрофьюэлз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом 1,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 340 б.п., купоны квартальные.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) установил финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии ПБО-002Р-41 объемом 65 млрд рублей на уровне 140 б.п. Сбор заявок прошел 23 июля, объем размещения выпуска был увеличен с не менее 30 млрд до 65 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Техразмещение запланировано на 25 июля. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов, потребуется прохождение теста №8.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" 30 июля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-13R объемом не менее 15 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными: ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 120 б.п. Техразмещение запланировано на 2 августа.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") в начале августа планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов - переменная. Ориентир - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс спред не выше 200 б.п.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-001Р-10 на уровне 19,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в августе 2020 года по ставке полугодового купона 5,9% годовых до оферты с исполнением 2 августа 2024 года.

ООО "Биннофарм Групп" выкупило по оферте 2 млн 536,577 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания прибрела 84,55% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в июле 2022 года по ставке квартального купона 10,35% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в апреле 2025 года - 19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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