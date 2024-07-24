Существуют риски развития волны снижения котировок нефти - БКС Экспресс

Существуют риски развития волны снижения котировок нефти марки Brent, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Нефтяные котировки обновляют полуторамесячные минимумы. В моменте это не добавляет оптимизма, особенно для акций нефтегазовых компаний, однако среднесрочная динамика остается нейтральной. Цена больше года консолидируется в сходящемся треугольнике со средней в районе $83 за баррель нефти марки Brent. Риски развития волны снижения есть. Явную поддержку цена встретит на уровнях $75-76 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.