ПСБ повысил прогнозную цену акций Яндекса до 4900 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" до 4900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"24 июля возобновятся торги бумагами эмитента. На старте, вероятно, произойдет небольшое кратковременное снижение, так как индекс Мосбиржи за время приостановки потерял около 7%. Но у бигтеха перспективы хорошие: 30 июля должна выйти сильная отчетность за II квартал 2024 года. Мы повышаем таргет до 4900 рублей за штуку (+20%) на горизонте двенадцати месяцев", - пишут эксперты.

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