Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST

Москва. 23 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году понизились в цене относительно предыдущего торгового дня на 0,1 базисного пункта, до 72,09% от номинала (их доходность подросла на 0,2 базисного пункта, до 8,84% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 73,02% от номинала (доходность поднялась на 0,2 базисного пункта и составила 8,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году остался на прежнем уровне, 56,77% от номинала (его доходность выросла на 0,2 базисного пункта - до 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2,8 базисного пункта, до 79,54% от номинала (доходность увеличилась на 4,9 базисного пункта, до 17,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подросли на 12,2 базисного пункта, до 71,01% от номинала (их доходность упала на 5 базисных пунктов и составила 16,46% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году, напротив, опустились на 1,8 базисного пункта, до 66,89% от номинала (доходность выросла на 1,7 базисного пункта, составив 14,12% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 37,2 базисного пункта - до 67,54% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют небольшое повышение на политических новостях США.

На минувших выходных президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, при этом уже стало известно, что вице-президент Камала Харрис набрала достаточное количество голосов представителей демократов для ее выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает Market Watch.

На этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.