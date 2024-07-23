Рубль во вторник укрепился в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам

Москва. 23 июля. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам вторника. Его курс составил 11,9 руб. в 19:00 мск, что на 6,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В следующий понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 июля на 48,15 копейки, до 87,299 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,93 копейки, до 95,4598 руб./EUR1.

"Рубль во вторник резко укрепился к юаню на бирже, валютная пара "юань-рубль" побывала у отметки 11,8, после чего китайская валюта вернула часть позиций, стабилизировавшись у 11,9 рублей за юань. Доллар по индикаторам срочного рынка подешевел до 87,6 руб./$1. Локально рубль может получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. Кроме того, появилась новость о том, что у Московской биржи сменился клиринговый банк для расчетов в юанях, это могло усилить опасения относительно перспектив биржевой торговли китайской валютой. Несмотря на сниженные нормы возврата экспортной выручки и сокращенные ежедневные валютные интервенции ЦБ, рубль не спешит сдавать позиции. Это может быть связано как с жесткой линией ДКП, которая, вероятно, будет подтверждена на заседании ЦБ в пятницу, так и с неуверенным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров. Краткосрочно ждем пару "юань-рубль" на уровне 11,8-12, доллар (на базе фьючерсов) - 87-89", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 2,2%, до $80,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,4%, до $76,5 за баррель.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, который во вторник прибыл в США на встречу с представителями высшего руководства этой страны, заявил, что надежд на освобождение заложников, находящихся в плену ХАМАС в секторе Газа, становится все больше.

Заявление Нетаньяху прозвучало вскоре после того, как палестинские движения ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Китая заключили соглашение о примирении.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу спроса на топливо в Китае на фоне отсутствия мер стимулирования экономики от властей КНР.

Добыча нефти в России в июле снизилась практически до целевого уровня, который необходимо достигнуть с учетом добровольных сокращений в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы практически вышли (на необходимый уровень добычи нефти в рамках ОПЕК+ - ИФ), мы близко к нему. Мы несколько, скажем так, "недоисполнили" в полном объеме", - сказал Новак.

Он отметил, что Минэнерго РФ направит в секретариат ОПЕК график, согласно которому в будущем будет выстроена компенсация за добытые сверх квоты баррели.

Ранее сообщалось, что страны, которые недосократили объемы в рамках договоренностей ОПЕК+, компенсируют эти объемы до конца сентября 2025 года

С учетом данных, публикуемых ОПЕК, с апреля по июнь Россия превысила свои обязательства в целом на 560 тыс. б/с.

Банк России во вторник, 23 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 912,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 912,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 849,4 млрд рублей (при лимите 3 трлн 070 млрд рублей и спросе 1 трлн 849,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 июля упала на 29 базисных пунктов - до 15,59% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно понедельника на 1 базисный пункт - до 16,03% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне, 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 16,43% годовых.