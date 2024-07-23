Наиболее вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 17% на заседании 26 июля - "БКС МИ"

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании 26 июля, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Наши ожидания складываются ниже консенсуса, - пишут эксперты. - Большинство аналитиков ожидают повышение ставки до 18%. На наш взгляд, ставка будет повышена до 17%. Этот компромиссный сценарий продиктован необходимостью Банка России реагировать на более сильный, чем ожидалось, рост инфляции в конце весны и начале лета. Повышение ставки до 17% не меняет логику опубликованного в начале мая нашего базового прогноза, который предполагает сохранение реальной ставки в диапазоне 8-10% в течение 3-4 кварталов и последующее ее снижение по мере достижения цели по инфляции и закрепления инфляционных ожиданий на низком уровне".

По мнению аналитиков, сценарий перехода к более высокому уровню ставок 18-20% (или выше) будет возможен в случае сохранения высокого роста номинальных заработных плат и раскручивания механизма "зарплаты-цены-зарплаты".

"Полные данные по рынку труда будут доступны только к осени. Также к осени будут сформированы ключевые параметры бюджета на 2025 год и на перспективу до 2027 года, - отмечают Федоров и Трифонов. - Совокупность данных по бюджету, рынку труда и динамике кредита после завершения действия льготных программ позволит Банку России оценить достаточность жесткости своей политики для достижения цели по инфляции во второй половине 2025 года. Текущие данные по рынку труда, кредитованию и инфляции вселяют осторожный оптимизм".

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