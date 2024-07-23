"Финам" сохраняет рейтинг бумаг РусАгро на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг расписок "РусАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 1892 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 33% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Агрохолдинг опубликовал 22 июля нейтральные операционные результаты за 2К и 6М 2024, которые в среднем соответствуют нашим ожиданиям, - пишет эксперт Игнат Иванов. - В начале августа "РусАгро" опубликует финансовые результаты за аналогичные периоды. На фоне опережающего роста себестоимости и стагнации (или снижения) цен на оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, промышленных жиров и сахара компания может отчитаться о более существенном, чем мы ожидаем, снижении рентабельности. В этом случае не исключаем снижения справедливой оценки. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности".

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