SberCIB открыл торговую идею: покупать акции МТС Банка с целью 2617 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции "МТС Банка" с целевой ценой 2617 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"По итогам пяти месяцев год к году портфель розничных кредитов по рынку в целом увеличился на 7,1%, а портфель МТС Банка - на 9,5%, и к концу года рост может ускориться до 16,4%. По нашим расчетам, бизнес продолжит расти двузначными темпами и дальше. В 2024-2026 годах банк будет наращивать прибыль на 31% в год, а рентабельность капитала вырастет с 19,1% в 2023 году до 22% в 2026-м.Недавно котировки скорректировались, и сейчас у акций МТС Банка - привлекательные мультипликаторы P/E и P/BV - 4 и 0,7", - пишут эксперты SberCIB.

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