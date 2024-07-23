"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Газпрома" и исключив бумаги "ВУШ Холдинга", отмечается в материале телеграм-канала брокера.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть" (ап), "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ап).

"Мы ожидаем улучшения финансовых результатов "Газпрома" после покупки 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2". Сделка была закрыта в конце марта и первые позитивные эффекты будут отражены в отчетности за первое полугодие. Мы оцениваем эффект этой покупки в 15% ожидаемой EBITDA, а также отмечаем положительный эффект на снижение показателя долговой нагрузки газовой компании", - отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

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