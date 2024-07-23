Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам

Москва. 23 июля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем во вторник. Его курс составил 11,9 руб. в 15:00 мск, что на 7,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

В следующий понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 53 копейки, до 87,44 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 94 копейки, до 94,88 руб./EUR1.

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых - по итогам июльского заседания (26 июля 2024 года), полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"В предстоящую пятницу состоится опорное заседание совета директоров Банка России, когда вынесение решения по ставке сопровождается публикацией свежего макропрогноза, в последний раз уточнявшегося 26 апреля. Мы полагаем, что регулятор поднимет сейчас ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых. Кроме того, регулятор существенно повысит, по нашему мнению, прогнозы по инфляции (на нынешний год и на следующий тоже) и объему кредитования, а также прогнозный диапазон среднего значения ключевой ставки. Занять жесткую позицию центробанк вынуждают стабильно высокие темпы роста кредитования и наблюдающееся в последние месяцы ускорение инфляции", - пишет эксперт в обзоре.

В базовом сценарии предполагается, что ЦБ повысит ключевую ставку до 18% при максимально жесткой риторике, отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Вероятнее всего, регулятор сообщит, что период высоких ставок будет более длительным, чем ожидалось на заседании в июне; в ближайшие месяцы возможно дополнительное повышение ключевой ставки; уже на июльском заседании обсуждался вопрос о повышении ключевой ставки более чем на 200 б.п. Также ЦБ пересмотрит кратко- и среднесрочные прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП", - подчеркивается в комментарии.

Цены на нефть начали умеренно снижаться днем во вторник в ожидании новых сигналов о ситуации со спросом и предложением топлива на мировом рынке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,33%, до $82,12 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,38%, до $78,1 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,3%.

С начала года цены на нефть выросли, главным образом за счет сокращения поставок топлива странами ОПЕК+ и ожиданий снижения процентных ставок Федрезерва. Тем временем внимание рынка постепенно переключается на политические риски, и инвесторы оценивают вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и возможные последствия такой победы.

Добыча нефти в России в июле снизилась практически до целевого уровня, который необходимо достигнуть с учетом добровольных сокращений в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы практически вышли (на необходимый уровень добычи нефти в рамках ОПЕК+ - ИФ), мы близко к нему. Мы несколько, скажем так, "недоисполнили" в полном объеме", - сказал Новак.

Он отметил, что Минэнерго РФ направит в секретариат ОПЕК график, согласно которому в будущем будет выстроена компенсация за добытые сверх квоты баррели.

Ранее сообщалось, что страны, которые недосократили объемы в рамках договоренностей ОПЕК+, компенсируют эти объемы до конца сентября 2025 года

С учетом данных, публикуемых ОПЕК, с апреля по июнь Россия превысила свои обязательства в целом на 560 тыс. б/с.

Банк России во вторник, 23 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 912,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 912,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 849,4 млрд рублей (при лимите 3 трлн 070 млрд рублей и спросе 1 трлн 849,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых.