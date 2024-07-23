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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ сохраняет положительную оценку долгосрочных перспектив цены акций Группы Позитив
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23 июля 2024 года 15:28
ПСБ сохраняет положительную оценку долгосрочных перспектив цены акций Группы Позитив
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют положительную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Группы Позитив", сообщается в обзоре банка. "Группа представила финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года. Выручка за 2 квартал составила 3107 млн руб. (-1,6% г/г), за 6 месяцев - 5285 млн руб. (+12,6% г/г). Второй квартал вследствие традиционного эффекта сезонности оказался для компании убыточным. Основной объем реализации ожидается в конце года, так, в 2023 году на 4 квартал пришлось 65% от годового объема отгрузок, - отмечают эксперты. - Выручка же за 2 квартал не показала значимого снижения, а за первое полугодие - выросла на 12,6%, что позволяет ожидать хороших операционных результатов и по итогам текущего года". Снижение маржинальности в первой половине года было вызвано ростом затрат, тем не менее, эксперты ПСБ склонны доверять прогнозам менеджмента о выходе по итогам года на положительный финансовый результат и сохранении высоких показателей маржинальности по NIC (около 30%). "Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию в долгосрочной перспективе: ее сильный фундаментальный потенциал и финансовая устойчивость позволяют ждать и стабильных дивидендных выплат в дальнейшем, - пишут стратеги банка. - Считаем, что эффект на стоимость акций от запланированной допэмиссии в 4 квартале (около 7,9% по итогам года) может быть нивелирован хорошей годовой отчетностью". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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