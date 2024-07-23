Динамика российских акций утром смешанная, продолжилось ралли Qiwi

Москва. 23 июля. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти стабилизироваться (Brent торгуется ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи топчется вокруг 3020 пунктов, во "втором эшелоне" продолжилось ралли расписок Qiwi на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3022,01 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1084,52 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составляет 87,7805 руб. (-24,01 копейки).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), Solidcore (MOEX: POLY) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ всю неделю будет сталкиваться с ростом волатильности по мере приближения заседания ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Вероятнее всего, инвесторы уже закладывают ее повышение до 17-18% годовых, и в случае реализации этого сценария рынок может перейти к устойчивому тренду. Однако до этого момента придется двигаться в боковике, и вероятнее всего, во вторник рынок закроется незначительным снижением после трех дней роста, полагают эксперты "БКС МИ".

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике всего фондового рынка.

Нефтяные котировки снизились, несмотря на вышедшие в минувшую пятницу данные Baker Hughes о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США до минимума с декабря 2021 года. Тенденция по снижению буровых установок в США может привести к уменьшению объемов добычи, что в перспективе может обусловить рост цен на нефть.

"НЛМК" (MOEX: NLMK) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение по делу о коллективном доминировании ("дело металлургов"), что снижает правовые риски для компании. "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) усиливает позицию в факторинге, выкупив 51% контрольных долей в капитале "Рови факторинг плюс" и "Рови технологии" у АО "Киви". Ранее в начале июня Т-Банк заявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса, напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2985-3050 пунктов. Учитывая предыдущий 3-дневный рост, снижающуюся амплитуду движения индекса и приближение заседания ЦБ РФ, вероятно, во вторник произойдет небольшой откат российского рынка. "Дальнейшая траектория движения будет зависеть от итогов заседаний Банка России. В базовом сценарии ждем продолжения роста индекса", - отмечает аналитик.

Расписки Qiwi накануне подскочили почти на 22% на новости о том, что "ТКС Холдинг" купил контрольные пакеты в двух дочерних компаниях Qiwi. Акции Сбербанка (294,7 рубля) смогли преодолеть 200-дневную среднюю. Сценарий закрытия ими дивидендного "гэпа" до конца осени остается в силе. Вновь выше 1100 рублей поднялись акции "НОВАТЭКа".

"Financial Times накануне сообщила о том, что Россия, вероятно, продолжает наращивать флот СПГ-танкеров. Для "НОВАТЭКа" это может стать серьезном фактором для роста бумаг. С пиков, которые были достигнуты в октябре прошлого года, текущие котировки бумаг опустились почти на 40%. Бумаги "Северстали" просели после рекомендации СД по дивидендам за второй квартал. Взгляд на акции компании нейтральный, но если рассматривать их в сравнении с бумагами ММК и НЛМК, то, по нашему мнению, это самый оптимальный выбор за счет выплаты квартальных дивидендов", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по индексу МосБиржи и нефти не радует.

Одним из факторов угасания и без того невеликого инвестиционного оптимизма в начале недели стало продолжение снижения нефтяных цен. Котировки Brent опустились ниже района $83 за баррель, где проходит сторона "расходящегося треугольника", зародившегося 18 июня. Теперь ближайшая поддержка лежит в районе чуть выше $81 за баррель, но если будет отыгрываться фигура "треугольник", то и она не устоит, считает эксперт.

Тревожные мысли вызвала вышедшая накануне отчетность "Северстали" - прибыль и свободный денежный поток компании серьезно просели как за полугодие, так и квартал к кварталу. Есть большая вероятность, что отчетности очень многих крупных эмитентов за второй квартал и полугодие (за исключением, быть может, нефтянки) будут разочаровывающими.

"Группа Позитив" (MOEX: POSI) сообщила о росте чистого убытка за полугодие более чем в 11 раз, но это не вызывает опасений, поскольку основную выручку один из крупнейших разработчиков систем кибербезопасности получает в конце года.

Что касается заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу, то вряд ли регулятор заявит о намерении снизить ставку ниже текущих 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли, полагает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,7-0,9%, немецкий DAX подрос на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряю 0,2-0,6%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $82,38 за баррель (-0,02% и -0,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $78,31 за баррель (-0,1% и -0,3% в понедельник).

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+20,7%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,1%), акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,1% и +7,5% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+2,8%).

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,18 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,05 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").