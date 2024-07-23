.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Динамика российских акций утром смешанная, продолжилось ралли Qiwi
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Закон о майнинге криптовалют может быть принят в ближайшие дни
Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий добычу криптовалют, т. е. майнинг, на заседании во вторник, 23 июля, - он стоит в повестке дополнительным вопросом, рассказал "Ведомостям" Антон Горелкин, один из авторов документа, зампред думского...
 
Число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза
С каждым годом число молодых самозанятых увеличивается. В 2023 году количество работающих на себя в возрасте до 18 лет составило 146 тыс., сообщили "Известиям" в ФНС. По сравнению с 2022-м число таких работников увеличилось на 54%, добавили в...
 
МФО ужесточают выдачу займов первичным клиентам
МФО закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. С одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, с другой, на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты. Участники рынка считают, что могут продолжить...
 
23 июля 2024 года 11:38

Динамика российских акций утром смешанная, продолжилось ралли Qiwi

Москва. 23 июля. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти стабилизироваться (Brent торгуется ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи топчется вокруг 3020 пунктов, во "втором эшелоне" продолжилось ралли расписок Qiwi на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3022,01 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1084,52 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составляет 87,7805 руб. (-24,01 копейки).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), Solidcore (MOEX: POLY) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ всю неделю будет сталкиваться с ростом волатильности по мере приближения заседания ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Вероятнее всего, инвесторы уже закладывают ее повышение до 17-18% годовых, и в случае реализации этого сценария рынок может перейти к устойчивому тренду. Однако до этого момента придется двигаться в боковике, и вероятнее всего, во вторник рынок закроется незначительным снижением после трех дней роста, полагают эксперты "БКС МИ".

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике всего фондового рынка.

Нефтяные котировки снизились, несмотря на вышедшие в минувшую пятницу данные Baker Hughes о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США до минимума с декабря 2021 года. Тенденция по снижению буровых установок в США может привести к уменьшению объемов добычи, что в перспективе может обусловить рост цен на нефть.

"НЛМК" (MOEX: NLMK) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение по делу о коллективном доминировании ("дело металлургов"), что снижает правовые риски для компании. "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) усиливает позицию в факторинге, выкупив 51% контрольных долей в капитале "Рови факторинг плюс" и "Рови технологии" у АО "Киви". Ранее в начале июня Т-Банк заявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса, напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2985-3050 пунктов. Учитывая предыдущий 3-дневный рост, снижающуюся амплитуду движения индекса и приближение заседания ЦБ РФ, вероятно, во вторник произойдет небольшой откат российского рынка. "Дальнейшая траектория движения будет зависеть от итогов заседаний Банка России. В базовом сценарии ждем продолжения роста индекса", - отмечает аналитик.

Расписки Qiwi накануне подскочили почти на 22% на новости о том, что "ТКС Холдинг" купил контрольные пакеты в двух дочерних компаниях Qiwi. Акции Сбербанка (294,7 рубля) смогли преодолеть 200-дневную среднюю. Сценарий закрытия ими дивидендного "гэпа" до конца осени остается в силе. Вновь выше 1100 рублей поднялись акции "НОВАТЭКа".

"Financial Times накануне сообщила о том, что Россия, вероятно, продолжает наращивать флот СПГ-танкеров. Для "НОВАТЭКа" это может стать серьезном фактором для роста бумаг. С пиков, которые были достигнуты в октябре прошлого года, текущие котировки бумаг опустились почти на 40%. Бумаги "Северстали" просели после рекомендации СД по дивидендам за второй квартал. Взгляд на акции компании нейтральный, но если рассматривать их в сравнении с бумагами ММК и НЛМК, то, по нашему мнению, это самый оптимальный выбор за счет выплаты квартальных дивидендов", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по индексу МосБиржи и нефти не радует.

Одним из факторов угасания и без того невеликого инвестиционного оптимизма в начале недели стало продолжение снижения нефтяных цен. Котировки Brent опустились ниже района $83 за баррель, где проходит сторона "расходящегося треугольника", зародившегося 18 июня. Теперь ближайшая поддержка лежит в районе чуть выше $81 за баррель, но если будет отыгрываться фигура "треугольник", то и она не устоит, считает эксперт.

Тревожные мысли вызвала вышедшая накануне отчетность "Северстали" - прибыль и свободный денежный поток компании серьезно просели как за полугодие, так и квартал к кварталу. Есть большая вероятность, что отчетности очень многих крупных эмитентов за второй квартал и полугодие (за исключением, быть может, нефтянки) будут разочаровывающими.

"Группа Позитив" (MOEX: POSI) сообщила о росте чистого убытка за полугодие более чем в 11 раз, но это не вызывает опасений, поскольку основную выручку один из крупнейших разработчиков систем кибербезопасности получает в конце года.

Что касается заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу, то вряд ли регулятор заявит о намерении снизить ставку ниже текущих 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли, полагает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,7-0,9%, немецкий DAX подрос на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряю 0,2-0,6%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $82,38 за баррель (-0,02% и -0,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $78,31 за баррель (-0,1% и -0,3% в понедельник).

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+20,7%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,1%), акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,1% и +7,5% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+2,8%).

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,18 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,05 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 июля 2024 года 20:00
Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 3030п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips, давление на котировки в течение дня оказывали подешевевшая нефть (Brent просела ниже $81 за баррель) и укрепление рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился в районе 3030 пунктов.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 19:43
Рубль во вторник укрепился в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 23 июля. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам вторника. Его курс составил 11,9 руб. в 19:00 мск, что на 6,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывали ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 19:33
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST
Москва. 23 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 19:02
Акции Европлана привлекательны для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочного инвестирования, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" представил операционные результаты за первое полугодие 2024 года, демонстрируя уверенный органический рост лизинга по всем сегментам бизнеса и наращивая при этом штат...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 18:43
"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций CK Infrastructure Holdings с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне HKD52 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Инвесторы позитивно восприняли возможность проведения вторичного...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 18:05
Наиболее вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 17% на заседании 26 июля - "БКС МИ"
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании 26 июля, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "Наши ожидания складываются ниже консенсуса, - пишут эксперты. - Большинство аналитиков ожидают повышение ставки до 18%. На наш...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 17:27
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг РусАгро на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг расписок "РусАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 1892 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 33% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Агрохолдинг опубликовал 22 июля нейтральные операционные результаты за 2К и 6М...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 16:52
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции МТС Банка с целью 2617 руб
SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции "МТС Банка" с целевой ценой 2617 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "По итогам пяти месяцев год к году портфель розничных кредитов по рынку в...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 16:20
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Газпрома" и исключив бумаги "ВУШ Холдинга", отмечается в материале телеграм-канала брокера. Текущий состав топ-списка: "Татнефть" (ап), "РусАл", Сбербанк (ао и ап), "Газпром",...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 15:57
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 140 руб
SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 140 руб. за бумагу с инвестиционным горизонтом 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Недавно банк завершил обратный сплит акций, а аналитики обновили ключевые прогнозы и целевую цену по его бумагам. По нашему...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 15:43
Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем в ожидании заседания ЦБ и на фоне подготовки экспортеров к налоговым платежам
Москва. 23 июля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем во вторник. Его курс составил 11,9 руб. в 15:00 мск, что на 7,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 15:28
ПСБ сохраняет положительную оценку долгосрочных перспектив цены акций Группы Позитив
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют положительную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Группы Позитив", сообщается в обзоре банка. "Группа представила финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года. Выручка за 2 квартал составила 3107 млн руб. (-1,6% г/г), за 6 месяцев - 5285 млн руб....    читать дальше
.
23 июля 2024 года 14:57
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5520-5600п во вторник - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5520-5600 пунктов в течение торговой сессии вторника при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной в связи с большим количеством...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 14:31
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% и сохранит на этом уровне до конца года - Совкомбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% на заседании 26 июля и сохранит ее на этом уровне до конца года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года. В...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1560 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1560 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,99%, стоп-приказ: 1248 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сейчас...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.