"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку акций ММК

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"ММК" опубликовал операционные результаты за второй квартал 2024 года. Объем производства стали за первое полугодие 2024 года уменьшился до 6348 тыс. тонн (минус 2,6%). Выплавка чугуна увеличилась до 4998 тыс. тонн (+1,7% г/г). Производство угольного концентрата сократилось до 1346 тысяч тонн (минус 25,2% г/г). Общие продажи металлопродукции компании сезонно и на 12% кв/кв (минус 1% г/г). В третьем квартале 2024 года эмитент ожидает стабилизации спроса на сталь на уровне среднемесячных значений 1П24. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции", - указывают эксперты.

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