Рубль при открытии торгов во вторник слегка дешевеет, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 23 июля. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка опускается, продолжая торговаться в узком диапазоне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,977 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

В следующий понедельник, 29 июля, компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к юаню до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 26 июля, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Консолидация на валютном рынке продолжается, и вряд ли рубль выйдет из нее до пятницы, когда Банк России объявит величину новой ключевой ставки, а также свои дальнейшие планы. Вряд ли регулятор скажет о намерении снизить ставку ниже нынешних 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $82,41 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,03%, до $78,4 за баррель.

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей.

Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США. Американский президент Джо Байден в воскресенье объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.