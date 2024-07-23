"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Северстали", сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2К24. Выручка сталевара выросла на 17% относительно 1К24 - лучше ожиданий. Тем не менее свободный денежный поток ожидаемо снизился на 27% из-за падения EBITDA и роста инвестиций и оборотного капитала. Рекомендация по дивидендам оказалась на уровне прогнозов рынка (доходность - 2%), но на 7% выше наших оценок. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Северстали", которые торгуются на 10% ниже исторических значений по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е)", - указывают эксперты инвесткомпании.

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