Диапазон 2810-3120 руб. для акций Группы Позитив остается актуальным - "Алор Брокер"

Диапазон 2810-3120 рублей за штуку для акций "Группы Позитив" пока остается актуальным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Группа сообщила о росте чистого убытка за первое полугодие 2024 года более чем в одиннадцать раз. Вот это нас не особо пугает, поскольку основную выручку один из крупнейших разработчиков систем кибербезопасности получает в конце года. Однако новость развернула бумагу от сопротивления 3120 рублей. Боковой коридор для акций с границами 2810-3120 рублей по-прежнему остается актуальным", - пишет эксперт в комментарии.

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