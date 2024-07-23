Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2985-3050п во вторник- ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2985-3050 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Учитывая трехдневный рост, снижающуюся амплитуду движения индекса и приближение заседания ЦБ РФ, вероятно, во вторник можем увидеть небольшой откат российского рынка. Дальнейшая траектория движения будет зависеть от итогов заседания регулятора. В базовом сценарии ждем продолжения роста индекса Мосбиржи", - пишет эксперт в комментарии.

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