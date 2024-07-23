Вероятно продолжение консолидации рубля к юаню до пятницы - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к юаню до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 26 июля 2024 года, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Консолидация на валютном рынке продолжается, и вряд ли рубль выйдет из нее до пятницы, когда Банк России объявит величину новой ключевой ставки, а также свои дальнейшие планы. Вряд ли регулятор скажет о намерении снизить ставку ниже нынешних 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли", - пишет эксперт в комментарии.

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