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23 июля 2024 года 09:38
Вероятно продолжение консолидации рубля к юаню до пятницы - "Алор Брокер"
Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к юаню до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 26 июля 2024 года, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Консолидация на валютном рынке продолжается, и вряд ли рубль выйдет из нее до пятницы, когда Банк России объявит величину новой ключевой ставки, а также свои дальнейшие планы. Вряд ли регулятор скажет о намерении снизить ставку ниже нынешних 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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