Фондовые индексы США завершили торги понедельника в плюсе

Уолл-стрит выросла в понедельник на новости о выходе Байдена из президентской гонки. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости и отчетности крупных компаний.

Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового кандидата на пост президента от демократов.

"Мы больше следим за фазой бизнес-цикла, чем за выборной кампанией, - отметил стратег Morgan Stanley (SPB: MS) Майкл Уилсон. - И пока рынки пытаются переварить возросшую вероятность победы [Дональда] Трампа, циклический подъем после этого, скорее всего, будет зависеть от роста экономики".

Также рынок оценивает новости текущего сезона корпоративной отчетности.

"Пока сезон был хорош, но нужно задуматься, какими могут быть катализаторы для дальнейшего роста рынка, - сказал Эндрю Пирс из Russell Investments Ltd. - Есть большие надежды на то, что инвесторы переключат свое внимание от "великолепной семерки" к остальным 493 компаниям в индексе S&P 500, и равновзвешенный индекс нагонит индекс, взвешенный по рыночной капитализации".

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) упали на 6,1%. Этот американский оператор связи во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированный показатель совпал с ожиданиями рынка, а выручка оказалась немного хуже прогноза.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 0,4% несмотря на новость, что южнокорейская авиакомпания Korean Air заказала у нее до 50 широкофюзеляжных самолетов.

Котировки бумаг Bank of America Corp. (SPB: BAC) опустились на 1,4% после сообщения, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) на прошлой неделе продала акции банка на $1,5 млрд.

Цена акций Truist Financial (SPB: TFC) поднялась на 3,2%. Это банк - один из крупнейших в США - во втором квартале снизил чистую прибыль примерно в 1,5 раза, однако скорректированная прибыль оказалась заметно лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,32% и составил 40415,44 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,08% - до 5564,41 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,58% и составил 18007,57 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе. Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Tesla (SPB: TSLA) Inc. опубликуют квартальные результаты после закрытия рынка во вторник.

Значение японского фондового индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,2% в ходе торгов. Стоимость бумаг Tokyo Electron выросла на 1,9%, Advantest - на 2,8%, Toyota Motor - на 1,4%.

Акции судоходной компании Nippon Yusen подорожали на 8,1%. Компания улучшила прогнозы чистой прибыли и выручки на текущий фингод, отметив сохранение высокого спроса на контейнерные перевозки.

Котировки бумаг других представителей сектора - Kawasaki Kisen и Mitsui O.S.K. Lines - выросли на 6,5% и 5% соответственно .

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,7% в ходе торгов.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Акции технологических и автомобильных компаний являются лидерами снижения на торгах в Китае во вторник. Стоимость бумаг Cambricon Technologies упала на 5,3%, Luxshare Precision - на 2,2%, Montage Technology - на 6,5%, Bluepark New Energy - на 3,2%, BYD Co. - на 4%.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,5%.

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 0,4%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,1%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 1%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 1,3%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 1,3%, Hyundai Motor - на 3,3%, Kia Corp. - также на 3,3%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $82,41 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,23 (0,3%), до $82,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,06 (0,08%), до $78,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,24 (0,3%), до $78,4 за баррель.

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей.

Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США. Американский президент Джо Байден в воскресенье объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Поддержку нефтяному рынку может оказать рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает аналитик Capital.com Сабин Хэторн, слова которой приводит Market Watch.

"Смягчение политики ФРС, как ожидается, позволит экономике США сохранять уверенный рост при сдержанной инфляции, что говорит в пользу повышения спроса на нефть", - говорит Хэторн.