Цены рублевых корпбондов во вторник могут продолжить коррекционный рост

Москва. 23 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут продолжить умеренный коррекционный рост вслед за восстановлением гособлигаций (индекс гособлигаций RGBI вырос третью сессию подряд) после снижения в предыдущие месяцы, в то время как внешние рынки капитала подают смешанные сигналы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,6% во главе с Nasdaq на фоне новости о выходе президента США Джо Байдена из предвыборной гонки.

Он объявил, что не будет переизбираться на президентский пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового кандидата на пост главы государства от демократов.

Также рынок оценивает новости текущего сезона корпоративной отчетности.

"Пока сезон был хорош, но нужно задуматься, какими могут быть катализаторы для дальнейшего роста рынка, - сказал Эндрю Пирс из Russell Investments Ltd. - Есть большие надежды на то, что инвесторы переключат свое внимание от "великолепной семерки" к остальным 493 компаниям в индексе S&P 500, и равновзвешенный индекс нагонит индекс, взвешенный по рыночной капитализации".

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,5%).

Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК во вторник составила $82,34 за баррель (-0,1% и -0,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $78,27 за баррель (-0,15% и -0,3% в понедельник).

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, 22 июля, несколько возросла по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,422 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,624 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное коррекционное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,38% и составил 104,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня прибавил 0,45%, поднявшись до 912,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ДОМ.РФ-12R-боб" (+5,31%), "Роснефть 001Р-04" (+1,11%) и "АИЖК-001P-02R" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-1,09%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,5%) и "ГПБ-001Р-21Р" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-004P-06 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июля. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными: спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,00% годовых. Соответственно, ставка 1-го купона составит 17,00% годовых. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с не менее 15 млрд до 25 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-П-27 объемом 100 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, по выпуску выставлена годовая оферта.

ООО "Элемент лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей на уровне 18,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 22 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 19% годовых, во время сбора заявок объем размещения был увеличен с не менее 1 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату погашения выпуска. В результате дюрация составит около 1,3 года. Техразмещение запланировано на 25 июля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

МФК "Джой мани" установила ставку 5-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года - также по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 19-го купона 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн руб. на уровне 24% годовых. Компания начала размещение бондов 1 февраля, оно продлится до 16 января 2025 года. Ставка 1-13-го купонов была установлена на уровне 21% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд руб.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-06 на уровне 17,9% годовых. Госкорпорация завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 33 года в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 16% годовых, купоны квартальные.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 31-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд руб. на уровне 18,2% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2017 года. Ставки 1-28-го купонов установлены на уровне 11% годовых. Купоны квартальные.