Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к 3100-3120п в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на дальнейшее восстановление в направлении 3100-3120 пунктов в ближайшие дни, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Российские индексы в начале недели продолжили восстановление, при этом активность несколько спала. Обороты по бумагам состава индекса Мосбиржи сократились до 74,5 млрд против 85-87 млрд руб. во второй половине прошлой недели. Динамика подъема все менее выраженная, и не исключен локальный откат к 3000 пунктов. Но на горизонте нескольких дней более вероятным видится дальнейшее восстановление в направлении 3100-3120 пунктов, - отмечает аналитик в обзоре. - В среду начнутся торги акциями МКПАО "Яндекс", а во вторник запускаются торги фьючерсом на индекс Мосбиржи IPO. Ожидаемое реинвестирование дивидендов по итогам прошедшего сезона, геополитические новости и пятничное заседание Банка России остаются в фокусе. Рубль по-прежнему стабилен на текущих уровнях".

Российские компании начали отчитываться за II квартал и I полугодие 2024 года. Этот фактор, обращает внимание Короев, конечно, также будет иметь непосредственное влияние на котировки акций. Тем более ряд компаний платит промежуточные дивиденды.

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