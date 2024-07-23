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23 июля 2024 года 09:26
Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к 3100-3120п в ближайшие дни - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи обладает шансами на дальнейшее восстановление в направлении 3100-3120 пунктов в ближайшие дни, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев. "Российские индексы в начале недели продолжили восстановление, при этом активность несколько спала. Обороты по бумагам состава индекса Мосбиржи сократились до 74,5 млрд против 85-87 млрд руб. во второй половине прошлой недели. Динамика подъема все менее выраженная, и не исключен локальный откат к 3000 пунктов. Но на горизонте нескольких дней более вероятным видится дальнейшее восстановление в направлении 3100-3120 пунктов, - отмечает аналитик в обзоре. - В среду начнутся торги акциями МКПАО "Яндекс", а во вторник запускаются торги фьючерсом на индекс Мосбиржи IPO. Ожидаемое реинвестирование дивидендов по итогам прошедшего сезона, геополитические новости и пятничное заседание Банка России остаются в фокусе. Рубль по-прежнему стабилен на текущих уровнях". Российские компании начали отчитываться за II квартал и I полугодие 2024 года. Этот фактор, обращает внимание Короев, конечно, также будет иметь непосредственное влияние на котировки акций. Тем более ряд компаний платит промежуточные дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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