Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций SLB до $65

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций SLB (бывшая Schlumberger) с $60 до $65 за штуку на фоне позитивной отчетности эмитента, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Выручка и прибыль крупнейшей нефтесервисной компании мира во втором квартале превзошли консенсус благодаря усилению спроса за пределами Северной Америки. 2 апреля эмитент анонсировал приобретение американского конкурента ChampionX. Менеджмент SLB ожидает, что в течение первых трех лет после покупки ежегодный синергетический эффект до налогообложения составит около $400 млн за счет роста доходов и сокращения издержек, а также поглощение повысит долю выручки компании в Северной Америке. На текущий момент мы оцениваем сделку нейтрально. Ее предстоит одобрить акционерам ChampionX, а также регулирующим органам, - указывает эксперт. - Мы ожидаем поквартального сокращения объемов программы buyback в июле-сентябре, так как за предшествующие три месяца на дивиденды и обратный выкуп компания потратила $859 млн ($1,5 млрд по итогам шести месяцев). Таким образом, во второй половине года размер программы buyback составит около $350 млн в квартал. Мы также не ожидаем повышения дивидендов в текущем году".

Пигарев отмечает при этом следующие потенциальные риски:

- Замедление экономического роста в развитых странах может привести к снижению цен на нефть и буровой активности, оказав негативное влияние на результаты эмитента.

- Акции компании подвержены рискам высокой инфляции. Удешевление нефти и газа ведет к снижению стоимости услуг SLB, что окажет давление на ее маржинальность в условиях высокой инфляции.

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