Рубль к вечеру растерял рост, по итогам торгов не изменился в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 22 июля. Китайский юань отыграл потери первой половины дня на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль в итоге почти не изменился в паре с ним, несмотря на снижение цен на нефть. Курс юаня составил 11,97 руб. в 19:00 мск, что на 0,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Через неделю - в понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июля на 24,01 копейки, до 87,7805 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,8 копейки, до 95,7591 руб./EUR1.

"На прошлой неделе рубль на торгах не выходил из диапазона 87-88,5 руб./$1, в паре "юань-рубль" среднедневные торговые обороты за прошедшую неделю были зафиксированы на пониженном уровне, а курс не поднимался выше 12,10 руб. за юань. При этом в начале прошлой недели Банк России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов зарубежных валют по отношению к рублю по итогам внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Отметим, ранее Банк России в "Обзоре рисков финансовых рынков" за июнь 2024 года отмечал, что введенные ограничения против Московской биржи и необходимость поиска новых контрагентов привели к расширению спредов на покупку-продажу иностранной валюты, но уже к концу июня ситуация нормализовалась. До конца июля 2024 года выплата существенного объема дивидендных выплат российских компаний будет, вероятно, способствовать временному укреплению рубля, но в дальнейшем мы ориентируемся на постепенное ослабление рубля относительно иностранных валют и возвращение курса рубля против доллара к верхней границе диапазона в 88-92 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Павел Капустюк:

Снижение цен на нефть несколько замедлилось вечером в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $82,16 за баррель, что на 0,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,42%, до $79,83 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Президент США Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило 477 единиц, что является новым минимумом с декабря 2021 года. Число газовых установок тем временем выросло на три и достигло 103, максимальных с середины мая.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 июля упала на 20 базисных пунктов - до 15,88% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно пятницы на 2 базисных пункта - до 16,02% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне, 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 16,43% годовых.