Акции ENN Energy и CLP Group - фавориты энергетического сектора КНР - "Финам"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ENN Energy и CLP Group на уровне "покупать" с целевой ценой HKD82 и HKD76,2 за штуку соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

По оценке экспертов, потенциал роста акций ENN Energy составляет 37%, акций CLP Group - 16% с текущих уровней.

"ENN Energy представила неплохой операционный отчет за Iквартал 2024 года, где продемонстрировала рост продаж газа на 2,7% (г/г), а также скачок продаж электричества, тепла и пара в сегменте интегрированных энергопроектов (ИЭ) на 29,4% (г/г), - пишут аналитики. - Подразделение ИЭ является наиболее перспективным направлением бизнеса ENN Energy в свете курса Пекина на декарбонизацию промышленности: в 2023 году выручка от ИЭ подскочила на 32,5% (г/г) до CNY14,5 млрд. Позитивным фактором служит и ожидаемый рост спроса на газ в КНР на 9-12% (г/г) в 2024 году, согласно оценкам PetroChina".

CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии. По мнению экспертов "Финама", распределение деятельности компании по нескольким странам позволяет существенно снизить риски, специфичные для гонконгского и китайского рынков. Постепенное улучшение ситуации в проблемном австралийском бизнесе позволило CLP Group в 2023 году увеличить EBIT на 94% (г/г).

"Драйвером роста на ключевом гонконгском рынке станут инфраструктурные проекты: власти города планируют ускорить электрификацию транспорта, улучшить железнодорожное сообщение с материковым Китаем, а также строить больше жилья. Кроме того, CLP Group активно расширяет зеленую генерацию в КНР и Индии", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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