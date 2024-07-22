.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Инвестбанк "Синара" обновил оценку акций представителей российского финсектора
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Закон о майнинге криптовалют может быть принят в ближайшие дни
Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий добычу криптовалют, т. е. майнинг, на заседании во вторник, 23 июля, - он стоит в повестке дополнительным вопросом, рассказал "Ведомостям" Антон Горелкин, один из авторов документа, зампред думского...
 
Число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза
С каждым годом число молодых самозанятых увеличивается. В 2023 году количество работающих на себя в возрасте до 18 лет составило 146 тыс., сообщили "Известиям" в ФНС. По сравнению с 2022-м число таких работников увеличилось на 54%, добавили в...
 
МФО ужесточают выдачу займов первичным клиентам
МФО закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. С одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, с другой, на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты. Участники рынка считают, что могут продолжить...
 
22 июля 2024 года 18:02

Инвестбанк "Синара" обновил оценку акций представителей российского финсектора

Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций представителей российского финансового сектора, сообщается в обзоре инвестбанка. "В 1П24 российские банки продолжили наращивать кредитный портфель, демонстрируя высокую рентабельность, - пишут аналитики. - Дальнейшее ужесточение подходов ЦБ РФ может ее несколько уменьшить и осложнить рост, но мы ожидаем, что финансовые позиции банков останутся сильными, с учетом позитивной экономической динамики и необходимости финансирования изменений. Нам по-прежнему нравится "Московская Биржа", которая выиграет от более продолжительного периода высоких процентных ставок". Поскольку наряду с ростом стоимости капитала (до 20,3% в модели инвестбанка) повышение ставок внесло заметный вклад в прогноз доходов "МосБиржи", аналитики повысили целевую цену по ее бумагам до 285 руб/акцию. По их оценкам, "МосБиржа" сейчас торгуется по мультипликатору Р/Е 2024П на уровне 6,7, что достаточно привлекательно для компании, продолжающей активно наращивать бизнес. Эксперты инвестбанка понизили целевую цену по акциям Сбербанка на 1,4% до 355 руб., но по-прежнему позитивно смотрят на компанию, которая выстраивает бизнес, ориентируясь на долгосрочные взаимоотношения с клиентом. Дальнейшему росту прибыли, по их оценке, способствует отдача от технологических инвестиций, а также преимущества в стоимости фондирования и запасе капитала. Целевая цена акций ВТБ снижена на 11% до 0,031 руб. за бумагу или 155 руб. после завершения обратного сплита ввиду более заметного, чем ожидалось, давления на ключевые доходы, повышения ставки налога и удорожания капитала. Больший, чем прогнозировалось, рост процентных ставок, по мнению стратегов инвестбанка "Синара", может дополнительно негативно сказаться на маржинальности. Вместе с тем акции Банка ВТБ торгуются с дисконтом к справедливой стоимости. "Мы снизили целевую цену по акциям "ТКС Холдинга" до 3700 руб/шт. на фоне удорожания стоимости капитала, - указывают аналитики. - Вместе с тем мы не меняем рейтинга "покупать" по акциям этого быстрорастущего технологического финансового холдинга. Катализаторы роста: стратегия интеграции Росбанка; возобновление выплаты дивидендов; хорошие результаты за 1П24. Вероятные риски: макроэкономические; регуляторные; корпоративного управления". Стратеги повысили целевую цену по бумагам банка "Санкт-Петербург" (БСПБ) до 380 руб./акцию на конец года, но по-прежнему нейтрально смотрят на компанию с учетом повышения котировок с начала года и текущей оценки акций по P/BV 2024П на уровне 0,8. Рентабельность капитала БСПБ превзошла их ожидания и послужила причиной повышения прогнозов. Дивдоходность на ближайшие 12 месяцев составит 13%, из которых половина - до конца года, отмечается в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):
Бумага Прежняя целевая цена Текущая цена Новая целевая цена Потенциал роста Прежняя рекомендация Новая рекомендация
Сбербанк 360 291 355 22% покупать покупать
МосБиржа 265 231 285 23% покупать покупать
"ТКС Холдинг" 3800 2740 3700 35% покупать покупать
БСПБ 320 366 380 4% держать держать
ВТБ 175 96,5 155 61% покупать покупать
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 июля 2024 года 11:47
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Северстали
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Северстали" на фоне представленной эмитентом отчетности за второй квартал и первое полугодие текущего года и дивидендной рекомендации, сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 11:22
Бумаги РусАгро по-прежнему интересны лишь для долгосрочных инвесторов
Бумаги "РусАгро" по-прежнему представляют интерес лишь для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила операционные данные за второй квартал 2024 года. Мы оцениваем результаты как неплохие, они подтверждают крепость бизнеса и потенциал его органического...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 10:50
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Северстали", сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2К24. Выручка сталевара выросла на 17% относительно 1К24 - лучше ожиданий. Тем не менее свободный денежный поток ожидаемо...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 10:36
Рубль при открытии торгов во вторник слегка дешевеет, продолжает торговаться в узком диапазоне
Москва. 23 июля. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка опускается, продолжая торговаться в узком диапазоне.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 10:27
Диапазон 2810-3120 руб. для акций Группы Позитив остается актуальным - "Алор Брокер"
Диапазон 2810-3120 рублей за штуку для акций "Группы Позитив" пока остается актуальным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Группа сообщила о росте чистого убытка за первое полугодие 2024 года более чем в одиннадцать раз. Вот это нас...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 10:12
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Европлана на уровне 1200 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Европлана" на уровне 1200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "Эмитент опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года. За отчетный период компания закупила и передала в лизинг около...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:51
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2985-3050п во вторник- ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2985-3050 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Учитывая трехдневный рост, снижающуюся амплитуду движения индекса и приближение заседания ЦБ РФ, вероятно, во вторник...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:38
Вероятно продолжение консолидации рубля к юаню до пятницы - "Алор Брокер"
Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к юаню до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 26 июля 2024 года, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Консолидация на валютном рынке...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:27
Цены рублевых корпбондов во вторник могут продолжить коррекционный рост
Москва. 23 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут продолжить умеренный коррекционный рост вслед за восстановлением гособлигаций (индекс гособлигаций RGBI вырос третью сессию подряд) после снижения в предыдущие месяцы, в то время как внешние рынки капитала подают смешанные сигналы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:26
Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к 3100-3120п в ближайшие дни - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи обладает шансами на дальнейшее восстановление в направлении 3100-3120 пунктов в ближайшие дни, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев. "Российские индексы в начале недели продолжили восстановление, при этом активность несколько спала. Обороты по бумагам состава индекса...    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:14
Фондовые индексы США завершили торги понедельника в плюсе
Уолл-стрит выросла в понедельник на новости о выходе Байдена из президентской гонки. Азиатские фондовые рынки не показывают единой динамики во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник.    читать дальше
.
23 июля 2024 года 09:13
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций SLB до $65
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций SLB (бывшая Schlumberger) с $60 до $65 за штуку на фоне позитивной отчетности эмитента, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Выручка и прибыль крупнейшей нефтесервисной компании мира во втором...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 19:45
Рубль к вечеру растерял рост, по итогам торгов не изменился в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть
Москва. 22 июля. Китайский юань отыграл потери первой половины дня на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль в итоге почти не изменился в паре с ним, несмотря на снижение цен на нефть. Курс юаня составил 11,97 руб. в 19:00 мск, что на 0,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
22 июля 2024 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 3025п по индексу МосБиржи во главе с "ФосАгро"
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, продолжая восходящий коррекционный импульс минувшей недели, при этом подъем сдерживался снижением нефти (Brent опустилась ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3025 пунктам во главе с бумагами "ФосАгро" (+3,9%), во "втором эшелоне" раллировали расписки Qiwi (+21,9%) на новостях.    читать дальше
.
22 июля 2024 года 19:23
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST
Москва. 22 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.