Сценарии повышения ставки ЦБ РФ в июле на 17% или на 18% равновероятны - "Велес Капитал"

Сценарии повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 17% или на 18% равновероятны, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"К началу текущей недели большинство участников рынка ожидало повышение ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. - до 18% годовых,- констатирует эксперт. - На наш взгляд, основные факторы в пользу повышения ставки - это отсутствие устойчивой тенденции к замедлению инфляции и сохранение рисков к ее возможному ускорению; повышенные инфляционные ожидания населения; сохранение высоких темпов деловой и потребительской активности; проинфляционная ситуация на рынке труда. С учетом этих факторов мы ожидаем, что вместе с повышением ставки ЦБ сохранит в пресс-релизе формулировки о возможности еще одного ужесточения при усилении проинфляционных рисков и необходимости поддержания ключевой ставки на высоком уровне длительный период времени".

В то же время Кравченко полагает, что вероятности повышения ставки до 17% и до 18% примерно одинаковы. Так, в пользу выбора шага не более 100 б.п. против более существенного повышения, на взгляд аналитика, играют следующие факторы: ожидания замедления темпов роста розничного кредитования со второго полугодия; относительно стабильная ситуация на валютном рынке; некоторое ослабление бюджетных проинфляционных рисков; ужесточение денежно-кредитных условий, которое происходит без прямого участия ЦБ и необходимости фактического повышения ставки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.