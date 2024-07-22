"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для расписок "РусАгро" с целевой ценой 1700 рублей за бумагу на фоне вероятных позитивных новостей о продвижении процесса переезда в российскую юрисдикцию, сообщается в комментарии аналитиков.

"Агрохолдинг "РусАгро" опубликовал нейтральные операционные результаты по итогам второго квартала 2024 года. Темпы увеличения выручки снизились, - пишут эксперты. - Отмечаем значительный рост объемов реализации масла наливом (+103% год к году), что может оказывать давление на маржинальность масложирового сегмента за счет увеличения транспортных расходов. 12 июля Rosagro plc включили в список экономически значимых организаций, что значительно повысило вероятность принудительной редомициляции компании. На конференц-звонке менеджмент "РусАгро" отметил, что решение о выплате дивидендов за предыдущие пропущенные периоды будет приниматься с учетом инвестпланов холдинга после завершения переезда, который может занять от шести месяцев".

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