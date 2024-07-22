Рубль днем продолжает немного повышаться в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 22 июля. Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже днем в понедельник; рубль немного укрепляется, несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс юаня составил 11,96 руб. в 15:00 мск, что на 0,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 26 июля, и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Через неделю - в понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 15 копеек, до 87,84 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 2 копейки, до 95,49 руб./EUR1.

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания в пятницу, 26 июля, прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие годы может быть повышен до 16% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Инфляция значительно выше ожиданий регулятора. Вместе со ставкой (подъем до 18% годовых) могут повысить и прогноз по годовой инфляции - до 6,3-6,8%. Из-за роста кредитования и снижения импорта появились дополнительные риски. А еще на заседании будут говорить о сохранении жестких денежно-кредитных условий. На этом фоне могут повысить и прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие годы - до 16% годовых", - указывают эксперты инвестбанка в комментарии.

Вероятно временное укрепление рубля на текущей неделе, полагает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"На прошедшей неделе курс рубля оставался относительно стабильным и находился в коридоре 11,95-12,1 руб. за юань и 87,8-88,7 руб. за доллар США. В результате официальные курсы иностранных валют по итогам недели изменились к рублю лишь незначительно: курс доллара США вырос на 0,3%, юаня - на 0,5%. В ближайшее время рубль может временно укрепиться из-за подготовки к налоговому периоду и повышения ключевой ставки Банком России, ожидаемого на заседании 26 июля. Привлекательность рублевых сбережений в подобных условиях остается высокой, а динамика импорта сдержанной, что вместе с высокими ценами на нефть поддерживает позиции рубля. На неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-88,5 руб., курс юаня - 11,5-12 руб.", - пишет эксперт.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-97 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"В качестве поддержки рублю может выступить ужесточение ДКП российского регулятора, перспективы которого активно обсуждают в эти дни, - отмечает эксперт. - Среди факторов, влияющих на курс национальной валюты, продолжает оставаться экспортно-импортный баланс. При этом не на стороне рубля - текущее снижение нефтяных цен. Тем временем в фокусе внимания - свежая статистика ЦБ, демонстрирующая увеличение инфляционных ожиданий населения в июле до 12,4%, что также будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке на текущей неделе. Тем временем американский доллар показал ослабление на фоне относительно мягкой риторики Федрезерва и прогнозируемого рынком снижения ставок к осени. Имеющиеся сигналы в виде свежей статистики говорят о перспективах снижения инфляции в США".

Цены на нефть возобновили падение в понедельник днем после существенного снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $82,2 за баррель, что на 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $79,58 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Президент США Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило 477 единиц, что является новым минимумом с декабря 2021 года. Число газовых установок тем временем выросло на три и достигло 103, максимальных с середины мая.