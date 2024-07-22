Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре рубль/евро - 95-97 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В качестве поддержки рублю может выступить ужесточение ДКП российского регулятора, перспективы которого активно обсуждают в эти дни, - отмечает эксперт. - Среди факторов, влияющих на курс национальной валюты, продолжает оставаться экспортно-импортный баланс. При этом не на стороне рубля - текущее снижение нефтяных цен. Тем временем в фокусе внимания - свежая статистика ЦБ, демонстрирующая увеличение инфляционных ожиданий населения в июле до 12,4, что также будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке на текущей неделе. Тем временем американский доллар показал ослабление на фоне относительно мягкой риторики Федрезерва и прогнозируемое рынком снижение ставок к осени. Имеющиеся сигналы в виде свежей статистики говорят о перспективах снижения инфляции в США".

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